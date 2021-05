Sánchez: a lehető leggyorsabban visszaállítjuk a rendet Ceutában

2021. május 18. 21:32

A lehető leggyorsabban visszaállítjuk a rendet Ceutában és a határokon - jelentette ki Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök keddi televíziós nyilatkozatában reagálva arra, hogy egy nap alatt több mint hatezren jutottak be illegálisan az észak-afrikai spanyol exklávé területére.

Sánchez – elmundo.es

A miniszterelnök prioritásnak nevezte a határátkelés ellenőrzését, a kialakult "humanitárius krízis" kezeléséhez szükséges eszközök biztosítását, és az illegálisan érkezők azonnali visszafordítását Marokkóba a fennálló kétoldalú megállapodások alapján.



Pedro Sánchez baráti országként szólt Marokkóról, hangsúlyozva, hogy e kapcsolat megóvása mindig fontos része volt a spanyol külpolitikának. A baráti országok szomszédi viszonyának és gyümölcsöző kapcsolatának a tiszteleten, a határok kölcsönös tiszteletben tartásán kell alapulnia - jegyezte meg.



A spanyol kormány, európai partnereivel együtt "minden kihívással szemben, minden szükséges eszközzel" megvédi Spanyolország területi integritását, határait, amelyet egyúttal az Európai Unió külső határai is - szögezte le nyilatkozatában a kormányfő.



Hozzátette: az Európai Unió több vezetőjével is egyeztetett az észak-afrikai spanyol területeken kialakult helyzetről, amely miatt lemondta tervezett párizsi útját és a nap folyamán Ceutába és Melillába utazik a belügyminiszterrel.



Eddig mintegy 2700 embert toloncoltak vissza Marokkóba azok közül, akik az elmúlt egy nap során illegálisan jutottak be az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területére - közölte Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter a spanyol kormány ülését követő sajtótájékoztatón.



A tárcavezető tájékoztatása szerint több mint hatezer határsértőről van szó, akiknek visszafordítása folyamatos. Kivételt képeznek a felnőtt kísérő nélküli gyerek, akik helyzetét egyedileg kell mérlegelni.



Mint mondta, a kormány minden eszközt felhasznál, hogy megőrizze a határok integritását, ezért 200 rendőrt és csendőrt átvezényeltek más területekről Ceutába, valamint a hadsereget is bevonták a rendfenntartásba és a határvédelembe.



Azokra az újságírói felvetésekre, hogy Marokkó egyfajta nyomásgyakorlásként, szándékosan nem tartóztatta fel a határsértőket, a belügyminiszter hangsúlyozta: migrációs krízisről van szó, amely mögött számos körülmény, társadalmi, gazdasági, humanitárius kérdés állhat, a helyzet még elemzést igényel, és elhamarkodott lenne következtetéseket levonni.



Marokkó később konzultációra hazarendelte spanyolországi nagykövetét, Karíma Benjaist - közölték az EFE spanyol hírügynökséggel marokkói diplomáciai források további részletek ismertetése nélkül. Benjaist ezt megelőzően nem sokkal bekérették a spanyol külügyminisztériumba, ahol Arancha González Laya tárcavezető tiltakozását fejezte ki neki a történtek miatt, és emlékeztette arra, hogy a közös határ ellenőrzése "eddig is a két ország felelőssége volt, és ezután is annak kell lennie".



Spanyol sajtóbeszámolók szerint a tömeges határsértésre a marokkói hatóságok tétlensége adott lehetőséget, amelyet a lapok szándékosnak tartanak és egy diplomáciai konfliktussal magyaráznak. Ugyanis egy spanyolországi kórházban ápolják koronavírus-fertőzés miatt Brahim Ghalit, aki a Marokkóhoz tartozó Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő Polisario Front vezetője.



A marokkói kormány "a jószomszédi viszony szellemiségével ellentétesnek" tartja a szeparatista vezető spanyolországi tartózkodását, az ügyben a belügyminisztérium korábban bekérette a rabati spanyol nagykövetet is. A spanyol külügyminisztérium humanitárius okokkal érvelt a rákbetegségben is szenvedő Brahim Ghali ellátása mellett.



"Ez nem migrációs krízis" - jelentette ki Juan Jesús Vivas, a 85 ezer lakosú Ceuta autonóm város elnöke, aki több sajtóorgánumnak is nyilatkozott kedden a marokkói határvédelem hozzáállásának megváltozásáról.

Juan Jesús Vivas – rtve.es



Véleménye szerint egy "provokált, irányított és szándékos" válságról van szó, és Spanyolország kormányától arányos választ tart szükségesnek.



A reggeli órákban a másik észak-afrikai spanyol város, Melilla területére mintegy háromszázan próbáltak bejutni, közülük több mint 80-an jártak sikerrel.

forbes.com



MTI