A kultúra eltörlésének szélsősége ellen harcolna egy újonnan alakult csoport

2021. május 18. 21:53

A vélt fehér faji elnyomás elleni radikalizmust (woke) képviselő baloldal saját fegyverével harcolna az értékek eltörlésének kultúrája (cancel culture) ellen egy most alapított csoport - jelentette be hétfőn a Fox News amerikai hírcsatornának Mike Davis jogász, az "El nem hallgattatott többség" – unsilensed majority – nevű csoport alapítója.

A Woke szélsőség egyik plakátja – amazon.com

"A kultúra eltörlése nem amerikaias " - fogalmazott Davis, aki korábban a Chuck Grassley iowai republikánus szenátor irányította igazságügyi bizottság munkatársa volt.

A művelődést elötörölni akarók egyik jelvénye – athenschurch.com

Vezet egy másik csoportot is, amely a "III. cikkely projekt" nevet kapta és azzal a céllal hozták létre, hogy támogassák a Donald Trump volt amerikai elnök által kinevezett alkotmánybírókat és hogy "visszaverjék a bírói függetlenség elleni radikális támadásokat."

A Harmadik Cikkely Célfeladat falragasza – FB

Interjújában Mike Davis kifejtette: "ellensúlyt" akarnak képviselni az Egyesült Államokban sok helyütt megtapasztalható baloldali nyomásgyakorlással szemben, fellépnének a woke kultúra megnyilvánulásai ellen.

Az "el nem hallgattatott többség" ábrája – unsilence.org



Az úgynevezett woke mozgalom radikális baloldali mozgalom, amely az amerikai történelem és kultúra újraértelmezését hirdeti, és a társadalmi igazságtalanságok elleni harcra hivatkozva tagadna meg tárgyi és kulturális múltat.



"A vállalatok azért csatlakoznak a woke eszméhez, mert nyomás alatt vannak a részvényesek és a liberális média részéről" - fogalmazott Davis. Leszögezte, hogy "az El nem hallgattatott többség az ellensúlyt akarja biztosítani. Ezek a vállalatok pedig megértik majd, hogy tetteiknek következményeik lesznek a mindennapi amerikaiak részéről".



Davis elmondta: a csoport taktikája az lesz, hogy segítenek az amerikaiaknak kapcsolatba lépni azokkal a választott tisztségviselőkkel és vállalatokkal, akik és amelyek a kultúra "eltörlése" mellett kötelezték el magukat. "Nyomást gyakorlunk rájuk, hogy ne ezt az utat válasszák" - jelentette ki.



A csoport alapítója úgy fogalmazott: "cenzúrázni akarják az embereket, hogy ne gyakorolhassák alkotmányos jogaikat. Ez nem amerikaias. Ez ebben az országban elfogadhatatlan".



Mike Davis arról is beszélt a Fox televíziónak, hogy "a kultúra eltörlése a hétköznapi amerikaiakat is érinti". A csoport célja pedig annak biztosítása, hogy az emberek ne féljenek a véleményük kimondásától.



"A probléma gyökerét akarjuk megragadni, amely a következő: a baloldal eltörli azokat az embereket, akikkel nem ért egyet. A saját platformunkon keresztül akarunk hangot adni nekik" - fogalmazott a csoport alapítója.



Mike Davis közleményt is kiadott. Ebben leszögezte: "erősen hiszünk abban, hogy a vállalatok cenzúrája, a gondolatrendőrség és a politikailag motivált feketelistázások és bojkottok romboló hatással vannak országunkra, és a végén egy kevésbé szabad világhoz vezetnek".



MTI