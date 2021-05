Meghosszabbította a rendkívüli jogrendet a parlament

2021. május 18. 22:24

Meghosszabbították a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályát. A parlament 128 igen vokssal és 57 nem szavazattal módosította az erre vonatkozó törvényt, amelynek hatálya így az Országgyűlés őszi ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig tart. Varga Judit igazságügyi miniszter azt mondta, erre azért van szükség, mert az új vírusvariánsok Európa-szerte terjednek és Magyarországon is jelen vannak, így elengedhetetlen a fokozott védekezés. A törvényben rögzítették azt is, hogy a kormány a veszélyhelyzetet korábban is megszüntetheti.

A fenti voksolásból kiderül, hogy a baloldal nem szavazta meg a rendkívüli jogrend meghosszabbítását. Ezt Harangozó Tamás (MSZP) azzal magyarázta, hogy „nem tudni, mikor lesz vége a kormány korlátlan hatalmának”, Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója erre válaszul közölte: mindenhol Európában rendkívüli helyzet van és a korlátozó intézkedéseket rendkívüli felhatalmazással lehet meghozni.

– Ez nem magyar kuriózum, és miért csinálnak úgy, mintha ennek a támadása legitim lenne? Ez nem legitim! – jelentette ki a baloldalnak Hollik István a parlamenti vitában.

MNO