Ausztria szerdától enyhít a beutazási korlátozásokon

2021. május 18. 22:45

Ausztria szerdától enyhít a koronavírus-járvány miatt bevezetett beutazási korlátozásokon, és a karanténkötelezettség helyett elfogadnak minden olyan hivatalos igazolást, amely bizonyítja, hogy a beutazni szándékozót már beoltották vagy átesett a koronavírusos fertőzésen. Ezek hiányában továbbra is egy negatív teszt a belépés feltétele - derült ki keddi bécsi bejelentésekből.

Az országokat három csoportba sorolták. Az első csoportba azok az országok tartoznak - Európa legtöbb állama, köztük Magyarország is -, amelyekben alacsony a 7 napra és százezer lakosra vetített megbetegedési ráta. Ezekből az országokból már turisztikai céllal is be lehet utazni Ausztriába, a belépés feltétele egy angol vagy német nyelven kiállított igazolás arról, hogy az illetőt már beoltották, vagy átesett a betegségen. Amennyiben ilyen papírral nem rendelkezik a beutazni szándékozó, egy negatív koronavírusteszt is elegendő a belépéshez, mely PCR-teszt esetén nem lehet régebbi, mint 72, antigén teszt esetén pedig 48 óra.



A második csoportba azok az országok tartoznak, amelyeket Ausztria jelenleg a járványügyi mutatók szerint még magas kockázatúnak sorolt be. Ezek: Horvátország, Litvánia, Hollandia, Svédország és Ciprus. Az ezekből az országokból érkezőknek - amennyiben nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal vagy korábbi koronavírus-betegségüket igazoló papírral - negatív teszt ellenére is karanténba kell vonulniuk, és csak a karantén ötödik napján teszteltethetik magukat.



A harmadik csoportba az úgynevezett "vírusmutációs területté" nyilvánított országok - India, Brazília és a Dél-Afrikai Köztársaság - tartoznak. A belépés feltétele egy negatív PCR-teszt, melyre a beoltottaknak és a gyógyultaknak is szükségük van, és a karanténkötelezettség is életben marad. Az ezekre az országokra érvényes, április 29-e óta tartó beutazási tilalmat a légi forgalomban június 6-áig meghosszabbították.



Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy minden olyan oltás tényét igazoló papír feljogosít a belépésre, mely az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által már engedélyezett vakcinával történt.

Mückstein – sozialministerium.at

Ezek szerint a Szputnyik V vakcinával beoltottak oltási igazolványa nem érvényes Ausztriában, míg a Sinopharm vakcinát kapók igazolása igen, hiszen míg az oroszt nem, a kínai oltóanyagot a WHO már jóváhagyta. Az osztrák egészségügyi minisztérium honlapjáról letölthető rendelet viszont nem tartalmaz semmiféle utalást az oltóanyag származási helyére vonatkozóan.

MTI