Nemi erőszakkal viccelődött a baloldali humorista lapja

2021. május 19. 16:52

A Farkasházy Tivadar baloldali megmondóember alapította és felesége által főszerkesztett Hócipő magazin egyik olvasója panaszt tett az ízléstelen poénkodás miatt.

Farkasházy Tivadar baloldali humorista az elmúlt években kevésbé humorforrásként működött, sokkal inkább a baloldali elkötelezettségét bizonyítandó ágált a kormány ellen.

Farkasházy például tavaly augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén éppen arról értekezett, hogy a kormányfő elveszítette az eszét, de idén sem vett vissza tempóból, hiszen a Klubrádió áprilisi adásában Orbán Viktor „szórakozásának” tudta be a koronavírus-járvány halálos áldozatainak számát.

A felesége, Farkasházy Mimi által főszerkesztett Hócipő című lapban most ehhez képest is sikerült szintet lépni, hiszen a nemi erőszak kapcsán tették közzé az alábbi ízléstelen „poént”, régi harcostársa, Selmeczi Tibor tollából, aki a keleti vakcinabeszerzés és a nemi erőszak között vont párhuzamot: „Óhatatlanul a dédi jutott eszembe, akin a háború végén öt szovjet katona ment keresztül, volt köztük többek között tatár, kozák, talán kazah is. Nem lehetett valami nagy élmény, bár a nagyi határozottan állította, hogy az orosz volt a legjobb.”

A Magyarországra benyomuló szovjet csapatok számtalan embert gyilkoltak be, deportáltak Szibériába és rengeteg nőt erőszakoltak meg. Történelmünk e sötét fejezetén viccelődni minimum ízléstelen.

Egyik olvasójuk közösségi oldalán tette közzé panaszát és biztatott mindenkit, hogy kövessék példáját és írjanak közvetlenül a lap szerkesztőségének.

Mint írja: „Panasszal kívánok élni a 2021/10. Számban Selmeczi Tibor tollából, a Ház-tartás rovatban megjelent cikkel kapcsolatban.”

Majd így folytatja: „Selmeczi nem csupán nőrokonát alázza, gyalázza meg azzal, hogy kiteregeti a fájdalmas múlt szennyesét, hanem a háborús nemi erőszakot relativizálva, azon kedélyesen viccelődve annullálja a tett rémségét, az erőszakot átéltek szenvedését, írásával kétségbe vonja az erőszakra emlékezők fájdalmát.”

Hozzátette: „Sajnálatosnak tartom, hogy egy magát liberális szellemiségűnek tartó, tehát ab ovo az egyéni szabadságjogok, az emberi jogok iránt érzékeny lapban ilyen, a nők, minden jóérzésű civilizált ember elleni gyalázat helyet kapott. Várom a szerző bocsánatkérését, a szerkesztők korrigáló levelét a következő számban!”

Bár az olvasó felhívása már közel két hete megjelent, e sorok írásakor a Hócipő közösségi oldalán nyoma sem volt bocsánatkérésnek vagy bármiféle megbánásnak. Számtalanszor hallottuk, hogy a humor baloldali műfaj, a Hócipőn keresztül most láthatjuk, hogy mit is értenek ezalatt.

hirado.hu