Jövő évre halasztották Romániában a 2021. évi népszámlálást

2021. május 19. 20:54

A koronavírus-járvány miatt jövő évre halasztották Romániában a 2021. évi népszámlálás megrendezését, az erről szóló sürgősségi rendeletet szerdai ülésén fogadta el a bukaresti kormány.

A nép- és lakásszámlálás során a 2021. december elsején fennálló állapotot veszik alapul. Az eredeti referenciadátum 2021. május elseje volt.

Az adatfelvételt a 2022. február-július időszakban bonyolítják le.

A jogszabály indoklása arra hivatkozik, hogy a sorozatosan meghosszabbított veszélyhelyzet és a koronavírus-fertőzések (akkori) növekvő száma miatt a - szabad levegőn történő adatfelvételnek kedvező - május-július időszakra halasztották a mezőgazdasági összeírást Romániában, amelyet az eredeti menetrend szerint februárban kezdtek volna el. A népszámlálást, amelynek az előkészítése a járvány miatt amúgy is megkésett, így most már azért is el kell halasztani, mert az adatfelvételre eredetileg kitűzött 2021. július-novemberi időszak részben átfedésben lenne a most kezdődő agrárcenzussal.

Az új menetrend szerint 2022. február 1. és március 13. között a közigazgatási és személyi nyilvántartó adatbázisok összefésülésén alapuló közvetett adatgyűjtést végzik.

Március 14-től május 15-ig - a romániai népszámlálások történetében először - a kérdőívek internetes kitöltésének útján szolgáltathatnak magukról adatokat Románia lakosai. Azokat, akik ezt valamiért nem tudják elvégezni, a 2022. május 16. - július 17. közötti időszakban személyesen keresik fel a számlálóbiztosok.

A statisztikai hivatal azzal biztatja az embereket a kérdőívek online - számítógépen, okostelefonon vagy táblagépen történő - kitöltésére, hogy így csökkenthető a fertőzésveszély, mindenki maga gondoskodhat a felvett adatok hitelességéről, az adatrögzítésre pedig mindenki a számára alkalmas időpontban szakíthat időt.

A sürgősségi kormányrendelet a tavaly ősszel véglegesített népszámlálási törvényt módosítja. Nem változott a jogszabály azon - a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) javaslatára elfogadott - előírása, amely szerint az útmutatókat és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén is elérhetővé teszik.

Romániában a népszámláláson megállapított lakosságaránytól függ, hogy egy adott településen joga van-e valamely nemzeti kisebbségnek az anyanyelvű tájékoztatásra, feliratozásra, joga van-e anyanyelvét használni a hivatalokban. A jelenlegi jogszabályok szerint a nyelvi jogok húsz százalékos lakosságarány felett illetik meg a nemzeti kisebbségeket.

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás hivatalos végeredménye szerint Románia 20 121 641 lakosa közül 1 227 623 (6,1 százalék) vallotta magát magyarnak.

MTI