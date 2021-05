Továbbra sincs egyetértés az egységes vakcinaútlevelet illetően

2021. május 20. 00:20

Szűk két hét múlva június, kezdődik a nyár, de még mindig teljes a káosz az Európán, sőt, az Európai Unión belüli utazásokkal kapcsolatban is. Brüsszel közös, egységes vakcinaútlevelet szeretne, de annyira lassan halad a dolog, hogy több tagállam erre nem tud és nem is akar várni. Ha lesz egyáltalán, valamikor uniós útlevél, akkor is hozhatnak saját szabályokat a tagállamok. Egyelőre szinte lehetetlen így külföldi nyaralást tervezni – hangzott el az M1 Híradójában.

Folyamatos az ellenőrzés a szlovák határátkelőhelyeken, az összes járművet megállítják. Néhány kivételtől eltekintve mindenki karanténba kerül, aki belép az országba, és azt csak később lehet negatív teszttel feloldani.

A szlovákok sem tudnak külföldre menni, mert az oltások körül teljes a káosz. Minden kórház más dokumentumot állít ki, és legalább tíz különböző védettségi igazolvány létezik.

„A kétszer beoltottak száma Szlovákiában nagyjából 700 ezerre tehető, akik korábban voltak beoltva a körzeti orvosuktól kérhetnek ilyen igazolást. Egyelőre a szlovák nyomtatványokkal van a probléma, ugyanis ahány oltóközpont, annyiféle formájú oltási igazolást adnak ki, a legtöbbször kizárólag szlovák nyelven. Ezeket külföldön kevés helyen fogadják el” – magyarázta Bartók Csaba tudósító.

Olaszországban, Spanyolországban vagy például Franciaországban is szigorú beutazási szabályok vannak érvényben. Csak a negatív koronavírusteszttel érkezőket engedik be.

Ez a helyzet Belgiumban is, pluszban pedig még regisztrálni is kell egy online felületen. Ha pedig egy belga állampolgár elhagyja az országot és csak két nappal később tér vissza, akkor automatikusan karanténba kerül. Az emberek többsége ezért meg sem próbál utazni, és gyakorlatilag légi közeledés sincs.

Tulajdonképpen sehova nem lehet szabadon utazni Európában. Pedig a beoltottak és a fertőzésen átesettek már szeretnének korlátozások nélkül mozogni. Az országok viszont eltérő utazási szabályokat alkalmaznak. Mindegy, hogy valaki átesett a fertőzésen, be van oltva vagy van védettségi igazolványa, akkor is PCR-teszt és karanténkötelezettség vár rá a legtöbb országban. Így pedig szinte lehetetlen külföldi nyaralást tervezni.

Az Európai Unió egységes vakcinaútlevelet szeretne, de egyelőre nincs egyetértés a tagállamok, de még az Európai Tanács és az Európai Parlament között sem. A keddi tárgyalások is kudarcba fulladtak. Már maga az igazolvány elnevezése is komoly vitát szült, és abban sem tudtak megállapodni, hogy a tagállamok milyen hatáskörrel rendelkezzenek. Például karanténba helyezhetik-e azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja.

A védettséget a javaslat szerint a vakcina mellett negatív teszteredmény, illetve a gyógyulást igazoló laboreredmény is igazolhatja.

Az biztos, hogy gyorsan kell döntést hoznia az uniónak, ha nyárra szeretné bevezetni az egységes vakcinaútlevelet. Egy központi informatikai rendszert már tesztelnek 13 ország részvételével, kérdés, hogy az összes tagállamból érkező hatalmas adatmennyiséget elbírja-e. Ha ugyanis bármelyik határon átlép valaki, akkor az adatait egy brüsszeli központban ellenőrzik majd.

