Szlávik János szerint az angliai járványhelyzet bizakodásra adhat okot

2021. május 20. 10:44

Érdemes Angliát figyelni, ahol 50–60 százalékos átoltottságnál jelent meg az indiai mutáns, és nem igazán tudott továbbterjedni – mondta Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.

Biztató a szennyvízadatok alakulása, a legtöbb helyen csökkenés vagy stagnálás figyelhető meg, egy-két helyen van csak növekedés. Az adatok szerint lecsengőben van a járvány harmadik hulláma. Erről Szlávik János infektológus beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.

„Rendkívüli mértékben javul a helyzet, nagyon csökken a napi eset, nagyon kevesen vannak kórházban, intenzíven” – mondta az infektológus. Érdemes Angliát figyelni azonban, hiszen ott 50–60 százalékos átoltottságnál jelent meg az indiai mutáns. De a tapasztalat az, hogy csak Anglia egyes részein, kisebb gócokban, kisebb járványok formájában fordult elő, és nem igazán tudott továbbterjedni.

Azt már tudják, hogy az indiai mutáns ellen nagyrészt hatékonyak az oltások, és egy dolog biztos a dél-afrikai és a brazil mutánsokat illetően is. Az, hogy még ha kevésbé is, de ezek ellen is hatékonyak a vakcinák. Szlávik János kiemelte: A mutánsok ellen is az oltással tudunk védekezni, hiszen ha nagyon sokan vannak átoltva, nem találnak olyan személyt, akiben jól tudnak szaporodni.

Közelítünk az ötmillió beoltotthoz, és nyolcszázezren már átestek a betegségen. Az átesettekre nincs konkrét szabály, az infektológus megjegyezte, hogy ők három hónapig biztosan nem fertőződnek újra, ezért érdemes akkortájt oltatni, mert így még nagyobb védettség alakulhat ki. Ha valaki úgy veszi fel az oltást, hogy már átesett a betegségen, annak rendkívül magas lesz a védettsége, ami a hosszú távú védettségnek kifejezetten kedvez.

A főorvos azt tanácsolta, hogy a gyermekvállalásra készülők minél hamarabb oltassák be magukat, akár mindkét oltással.

A második oltás után két-három hónappal pedig nyugodtan jöhet a várandósság. Ha valaki az első oltása után esik teherbe, akkor a másodikkal várja meg a várandósság harmadik-negyedik hónapját. Aki már várandós, és úgy szeretné felvenni az oltást, arra a szabály, hogy ezt három hónapos terhességtől teheti meg.

„Nagyon nagy biztonsággal megvédi őt a súlyos következményektől, hiszen tudjuk, hogy a várandósok sajnos veszélynek vannak kitéve, akkor is, ha a magzatuk általában nem fertőződik meg” – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy nemrégiben megjelent egy tanulmány, amely szerint az oltások keveréséből előny származhat.

Az első hírek arról szóltak, hogy két oltás keverése esetén a reakciók erősebbek. Azonban a legújabb hírek szerint, bár még ellenőrzésre várnak, de egy AstraZeneca oltást követő Pfizer oltással nagyobb védettséget lehet elérni, mint két AstraZenecával.

Az is várható, hogy szükség lesz egy harmadik, emlékeztető oltásra, mint megannyi betegség esetén (például agyvelőgyulladás, B típusú májgyulladás) fél-egy évvel az első oltás után. Mivel a gyártók már olyan vakcinákon dolgoznak, amelyek a dél-afrikai, az indiai és a brazil vírusmutáns ellen is hatékonyabbak, az is lehet, hogy az év második felében már egy ilyen, új generációs oltással kapjuk meg a harmadik dózis.

hirado.hu - M1