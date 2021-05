SZNT: legyen május 22. a székely himnusz napja

2021. május 20. 20:32

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) azt javasolja, hogy május 22-ét nyilvánítsák a székely himnusz napjává egész Székelyföldön.

Izsák Balázs SZNT-elnök az MTI-hez csütörtök este eljuttatott dokumentumban jelezte, a tanács abból az alkalomból tette e javaslatot, hogy május 22-én száz éve csendült fel először a Csanády György Bujdosó ének című versére Mihalik Kálmán által írt dal. Az SZNT a javaslattal a Homoród-mente Művészetéért Alapítvány (HMA) kezdeményezéséhez és a székelyudvarhelyi önkormányzat erre vonatkozó határozatához csatlakozott.

Izsák Balázs felidézte: a női karra írt mű eredetileg nem himnusznak készült, ám gazdag utóélete során a székelyek és magyarok összetartozás-tudatának kifejezőjévé vált. Ehhez az is hozzájárult, hogy a kommunista diktatúra idején mind Erdélyben, mind Magyarországon tiltólistán volt, de az is, hogy a rendszerváltás után elterjedt és énekelt mű egybeforrt a közösség azon vágyával, hogy énekben is kifejezze együvé tartozását, ragaszkodását a székely néphez és Székelyföldhöz.

Az SZNT javasolta, hogy május 22-én a székely himnusz születésnapján a helyi közösségek minden esztendőben tartsanak ünnepi megemlékezéseket, elevenítsék fel a himnusz történetét, ismertessék a himnuszkutatás új eredményeit. Hozzátette: mindezt azért, hogy a székely nép és Székelyföld himnusza méltó helyet kapjon az eljövendő nemzedékek identitástudatában.

Az SZNT megemlítette: a pünkösdi ünnepi szentmiséken, istentiszteleteken, általában elhangzik a magyar himnusz mellett a székely himnusz is. Arra kérte a székelyföldi lelkészeket, hogy jelezzék: a székely himnusz éppen 100 éve hangzott el először.

MTI