Belgrádi tenisztorna - Jani Réka a nyolc között

2021. május 21. 11:33

Jani Réka bejutott a negyeddöntőbe a 235 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású belgrádi női salakpályás tenisztornán.

Jani Réka - m4sport

A világranglistán 220. magyar játékos még szerdán kezdte el az orosz Anna Kalinszkaja (111.) elleni mérkőzését, amely azonban kétszer is félbeszakadt az eső miatt, így csak pénteken délelőtt sikerült befejezni.



A 29 éves Jani szempontjából 4:6, 6:1-ről folytatódott ezúttal a küzdelem, és miután az orosz sokat hibázott, a magyar teniszező pedig ezt jól használta ki, 39 perc játék után véget is ért a találkozó. Jani következő ellenfele a kanadai Leylah Annie Fernandez (69.) vagy a bolgár Viktorija Tomova (123.) lesz.



A párosversenyben közben már elkezdődött a második helyen kiemelt Babos Tímea, valamint az orosz Vera Zvonarjova és a negyedikként rangsorolt Aleksandra Krunic, Nina Stojanovic szerb kettős összecsapása is.



Eredmény:

egyes, nyolcaddöntő:

Jani Réka-Anna Kalinszkaja (orosz) 4:6, 6:1, 6:3

később:

páros, elődöntő:

Babos Tímea, Vera Zvonarjova (magyar, orosz, 2.)-Aleksandra Krunic, Nina Stojanovic (szerb, 4.)

MTI