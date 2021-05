Benyovszky-emléktúrára indult Zelei József kerékpáros békenagykövet

2021. május 21. 11:38

A hajdani katona, felfedező, író, Benyovszky Móric tiszteletére 2500 kilométeres kerékpáros túrára indult Zelei József pénteken a budapesti Kossuth térről. A békenagykövet missziója a 18. században élt magyar hazafi életének fontos helyszíneit érinti az emlékév jegyében.

Benyovszky Móric, a magyar főnemes – wikipedia

"Benyovszky Móric kiemelkedő személyiség, tehetség volt, akiről azonban manapság keveset tud a közvélemény. A mostani kerékpáros túra születésének 280., halálának 235. évfordulója alkalmából szerveződött" - mondta a Parlament előtti induláson Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.



Kitért arra, hogy Zelei József békenagykövetként eddig öt kontinens százhúsz országában járt és mindenhová a magyarok összetartozásának ügyét vitte. Hozzátette: ez a kormány számára is kiemelten fontos, ezért is támogatják Zelei József projektjét.

Zelei József Benyovszky Móric, a hajdani katona, felfedező, író, tiszteletére 2500 kilométeres kerékpáros túrára indul ezen a napon a budapesti Kossuth térről. A békenagykövet missziója a 18. században élt magyar hazafi életének fontos helyszíneit érinti az emlékév jegyében. MTI/Mohai Balázs



Zelei József arról beszélt, hogy tizennyolc éve járja a világot a béke jegyében, de a mostani lesz a legnagyobb szabású és legnehezebb vállalkozása.



"A túrát négy részre osztottuk. Az első részben elsősorban szomszédos országok szerepelnek, a Benyovszky száműzetése előtti időszak jegyében eltekerek a felvidéki Verbóra, ahol született és felkeresem fiatal korának fontosabb állomásait, valamint a sikeresen megvívott katonai ütközetek helyszíneit. Érintjük Ukrajnát, majd Szentpéterváron és Moszkván keresztül jutunk el Kamcsatkába, ahol második száműzetését töltötte" - sorolta a túra állomásait a sportember.



Az emléktúra a tervek szerint Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon és a Fülöp-szigeteken folytatódik, onnan hazatérve Madagaszkár lesz az úticél, majd Zelei József a misszió "megkoronázásaként" a Kárpát-medencében negyven-ötven magyarlakta települést érintő roadshow-n vesz részt. Az emléktúráról kisfilm készül Balázs Bulcsú operatőr közreműködésével, amelyet Benyovszky-emlékesteken vetítenek le.



Jakab István, az Országgyűlés alelnöke az eseményen kiemelte: ahogyan Benyovszky Móric a mindig a lehetetlennek tűnő helyzetekben volt a legerősebb, ezt igazolhatja most magáról vállalkozásával Zelei József is.



"Benyovszky neve sajnos nem eléggé van jelen a köztudatban, de a hazafi útját végig járva talán az érdeklődés középpontjába kerülhet. Katona volt, de a csatákban nem tudott veszíteni, de azért harcolt, hogy békét lehessen kötni" - fogalmazott Jakab István.



Az egyik leghíresebb magyar világutazó, hajós és katona, az indiai-óceáni szigetvilág első európai uralkodója 1741. szeptember 20-án született. Élt Madagaszkáron, Lengyelországban, Franciaországban, Amerikában is és járt többek között Formosán (a mai Tajvanon). A több hadszínteret és a szibériai fogságot is megjárt Benyovszky 1774-ben szállt partra Madagaszkáron és jelentősen hozzájárult a sziget belső területeinek megismeréséhez. 1776-ban állítólag királlyá választották. Később visszatért Magyarországra, majd újra Madagaszkárra utazott, ahol egy francia erőd elfoglalása után Angontsynál felépítette az új "fővárost", a saját magáról elnevezett Mauritania erődjét. A franciák büntetőexpedíciót küldtek ellene, az összecsapásban Benyovszky 1786. május 23-án elesett.

MTI