Belgiumban negyedik napja keresik a szökésben lévő fegyveres katonát

2021. május 21. 13:41

A belga hatóságok immár negyedik napja keresik a több közéleti szereplőt, köztük Belgium legismertebb virológusát, Marc Van Ranstot is megfenyegető, szélsőséges jobboldali nézeteket valló, szökésben lévő fegyveres katonatisztet - írta a The Brussels Times belga hírportál pénteken.

Jürgen Coning – newsbeezer.com

Jürgen Coning kedden tűnt el otthonából, azt üzenve, hogy élve nem találnak rá. A férfi eltünése előtt fegyvereket, köztük gépfegyvert, pisztolyt és rakétavetőt vett magához, amelyeket abból a laktanyából szerzett be, ahol szolgált. A férfi autóját - benne a legveszélyesebb fegyverekkel - megtalálták a hatóságok, ám nem kizárt, hogy a férfinél még mindig maradtak fegyverek.



A Limburg tartomány környékén található Hoge Kempen Nemzeti Park mintegy 400 hektáros területének előző esti, három ország biztonsági erőinek részvételével végrehajtott átfésülése annyi eredményt hozott, hogy a hatóságok felfedezték Coning ideiglenes táborhelyét. Emellett a holland rendőrség megerősítette, hogy az országban különleges egységek állnak készenlétben arra az esetre, ha a férfi megpróbálná átlépni a határt. A belga hatóságok német csapatokat is mozgósítottak a kutatáshoz.



A megfenyegetett járványügyi szakember, Marc Van Ranst azt nyilatkozta a sajtónak, hogy családja rendőri védelem alatt áll. A tartomány mecsetei azonban Coning esetleges merényletétől tartva óvatosságból ideiglenes bezártak.



Jürgen Coning sokéves tapasztalattal rendelkező mesterlövész, aki a délszláv háborúban, Libanonban, Afganisztánban és Irakban is hajtott különböző bevetésekben vett részt. Agresszív szélsőséges nézeteiről ismert, szerepel a belga állam fenyegetéselhárítási listáján.



A férfi eltünése, továbbá az a tény, hogy valóságos fegyverarzenált ellenőrzés nélkül eltulajdonított, politikai vitákat váltott ki Belgiumban.



Alexander de Croo szövetségi kormányfő a történtek kapcsán hangsúlyozta, hogy a honvédelmi belső ellenőrzési szabályokat, amilyen hamar csak lehet, meg kell szigorítani. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy potenciálisan veszélyesnek tartott személy szabadon hozzáférhet fegyverekhez.



"A szélsőjobboldali fenyegetés egyre nagyobb teret nyer Belgiumban. Ezt minél hamarabb fel kell számolnunk, társadalmunkban nincs helye a gyűlöletbeszédnek, a rasszizmusnak és az erőszakra való felbujtásnak" - tette hozzá.



Ludivine Dedonder védelmi miniszter "kemény intézkedéseket" ígért a rasszista, szexista, fasiszta vagy más szélsőséges eszméket valló katonákkal szemben, beleértve a kaszárnyákhoz és fegyverraktárakhoz való hozzáférés megtiltását.



Helyi médiaforrások szerint a Coning után kutató különleges egységek a férfi likvidálására is felhatalmazást kaptak..



MTI