A Rákóczi-szabadságharc kezdetére emlékeztek Mezőváriban, Beregszászon

2021. május 21. 15:23

A Rákóczi-szabadságharc kezdetét jelentő 1703. május 21-i zászlóbontásra emlékeztek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet felhívására a Beregszász környéki magyarok.

A vezérlő fejedelem beregszászi szobra – archív, blikk

A mezővári református templomban megtartott áhítatot követő rövid kulturális műsor keretében sor került a II. Rákóczi Ferenc fejedelem és Bercsényi Miklós gróf által kiadott brezáni kiáltvány felolvasására, végezetül pedig a résztvevők, köztük a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek, intézmények képviselői, megkoszorúzták Esze Tamás kuruc brigadéros emléktábláját.



Barta József, a KMKSZ alelnöke aláhúzta, hogy a magyar nemzet ma is küzdelmet folytat a kisebbségi helyzetbe szorult magyarok megmaradásáért, szülőföldön való boldogulásáért. "Nekünk is folytatnunk kell a küzdelmet az anyanyelven való oktatás lehetőségének megmaradásáért, illetve az anyanyelv használatáért" - emelte ki a politikus.



Orosz Ildikó, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke újságíróknak elmondta, hogy immár öt éve Beregszász városnapját is a jeles megemlékezéshez időzítik, de idén a karanténkorlátozások miatt elmarad a hagyományos népünnepély.



A Rákóczit, Esze Tamást és a kurucokat megjelenítő hagyományőrzők - a beregszászi magyar színház színészei, hagyományőrzők és népzenészek - lovas szekerei Mezőváriból útban Beregszász felé megálltak Borzsova és Nagymuzsaly községek központjában is, ahol a helyi lakosok érdeklődése mellett szintén kibontották a Nagyságos Fejedelem zászlait. A megemlékezés Esze Tamás beregszászi mellszobrának csöndes koszorúzásával zárult.



MTI