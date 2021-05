Szeged díszpolgára lett Karikó Katalin biokémikus

Szeged díszpolgári címével tüntették ki Karikó Katalin biokémikust, az elismerést Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester adta át pénteken, Szeged napján.

Karikó Katalin Széchenyi-díjas kutatóbiológus, biokémikus, az egyik koronavírus elleni, mRNS alapú vakcinát kifejlesztő BioNTech cég alelnöke nyilatkozik az MTI tudósítójának a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 2021. május 20-án. MTI/Rosta Tibor

Botka László az ünnepségen úgy fogalmazott, a szegediek a tudásban, a tehetségben és a szorgalomban hisznek. "Szeged napján büszke, sokszínű, szabad városunkat ünnepeljük, és legjobbjainkat köszöntjük, akik munkásságukkal jó példát állítanak mindannyiunk elé" - tette hozzá.



A polgármester kiváló tudósnak és kutatónak nevezte Karikó Katalint, aki az emberiségnek reményt adott a világjárvány idején.



Az ünnepségen elhangzó méltatás szerint Karikó Katalin Kisújszálláson nőtt fel, majd Szegeden szerzett biológus diplomát, és kutatómunkáját is a városban kezdte el; 1985-ben létszámcsökkentés miatt elküldték, így családjával az Egyesült Államokba költözött, előbb a philadelphiai Temple Egyetemen, majd a Pennsylvania Egyetemen dolgozott. 2004-ben egy kollégájával, Drew Weissmann-nal szabadalmat jegyeztettek be a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás alkalmazásra. Ezt a szabadalmat vásárolta meg 2011-ben a BioNTech és a Moderna. 2014-ben Karikó Katalin a német BioNTech cég alelnöke lett. 2018-ban a Pfizer gyógyszercéggel közösen kezdtek ezen a technológián alapuló oltást fejleszteni, ennek is köszönhető, hogy a koronavírus megjelenése után néhány hónappal már el is indult a vakcina tesztelése, tavaly december elején pedig a széles körű felhasználás.



A kutató korábban az MTI-nek elmondta, rengeteg boldog emlék köti Szegedhez. 1972-ben egyetemi előkészítőn járt először a városban, majd a következő esztendőben felvételizett az akkori József Attila Tudományegyetemre, ahol öt évig tanult. Az 1978-as diplomaszerzést követően 1985-ig a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozott, a biofizikai intézetben, ahol RNS-ekkel foglalkozott.



Férjével is a városban ismerkedett meg 1977-ben, majd házasságukat is a szegedi városházán kötötték meg. Itt született a lánya is, akinek névadóját szintén a városházán tartották - emlékezett vissza szegedi éveire a kutató. Úgy fogalmazott, fiatal házasként szerettek Szegeden élni, nem is nagyon akartak elmenni, de állását elvesztve kénytelenek voltak messzire költözni.



Az elmúlt években többször is visszatért Szegedre, s minden alkalommal megkóstolta a halászlevet - árulta el a biológus.



Az ünnepséget megelőzően Karikó Katalin ellátogatott alma materébe, a Szegedi Tudományegyetemre (SZTE), korábbi munkahelyére, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba, valamint a Szegedi Tudósakadémia vendége is volt.



A díszünnepségen Pro Urbe díjjal tüntették ki Röst Gergely matematikust, az SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének vezetőjét és Knezevics Viktort, a BP országigazgatóját, szegedi irodavezetőjét. Szegedért emlékérmet vehetett át Grecsó Krisztián író, Kerek Attila, a szegedi polgármesteri hivatal nyugalmazott rendezvény- és protokolltanácsadója, valamint Török László, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a kézműipari tagozat elnöke.

A Szegedi Tudományegyetemre látogatott Karikó Katalin

Egyetemi tanulmányainak helyszínére, a Szegedi Tudományegyetemre (SZTE) látogatott pénteken Karikó Katalin biokémikus, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója.

A felsőoktatási intézmény közleménye szerint a német BioNTech alelnöke kötetlen beszélgetésen vett részt az egyetem vezetőivel és kutatóival, továbbá a jövőbeli tudományos együttműködés lehetőségeiről is egyeztetett az intézmény kutatóival, valamint biztosította az egyetem vezetőségét arról, hogy minden segítséget megad majd ahhoz, hogy "az SZTE még magasabb szintre jusson a legkülönbözőbb kutatási területeken".



Hozzátették: Rovó László rektor felkérte Karikó Katalint a X. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny díszelőadójának.



Az SZTE beszámolt arról, hogy a világhírű biokémikust az SZTE rektora mellett Fendler Judit kancellár és Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, európai parlamenti képviselő fogadta az egyetem Dugonics téri épülete előtt.



A közlemény szerint Karikó Katalin legközelebb novemberben látogat a Szegedi Tudományegyetemre. Ekkor rendezik meg a centenáriumi rendezvénysorozat részeként az Egyetem Napi Ünnepséget, amelyen átveszi díszdoktori oklevelét.

MTI