Gera Zoltán másodedzőként csatlakozik a magyar válogatott stábjához

2021. május 21. 16:44

Gera Zoltán másodedzőként csatlakozik a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott stábjához - jelentette be Marco Rossi szövetségi kapitány pénteken Telkiben.

A szakember az edzőközpontban tartott sajtóeseményen először részvétét fejezte ki Puhl Sándor családjának: az 1994-es világbajnoki döntő játékvezetője 65 éves korában csütörtökön hunyt el.



A magyarok olasz szövetségi kapitánya ezt követően közölte: az Európa-bajnokság végéig az U21-es nemzeti csapat szövetségi edzője, a 97-szeres válogatott Gera Zoltán másodedzőként csatlakozik a stábhoz.



Gera elődje, az olasz Giovanni Costantino azután távozott szerdán a stábból, hogy kedden kinevezték az MTK Budapest vezetőedzőjének.



"A felkészülés első hetében a fizikai állapotfelmérésen volt a hangsúly, illetve azon, hogy a játékosok - akik mindannyian jó formában érkeztek az edzőtáborba - kondícióját szinten tartsuk. Jövő héten, amikor már mindenki velünk lesz, nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni a taktikai felkészítésre" - jelentette ki Rossi.



Az 56 éves tréner kiemelte, az új kerettagok megfelelő hozzáállással érkeztek Telkibe, bizonyították, hogy méltók a válogatott meghívóra.

"Igazolták azt, amit a bajnoki mérkőzéseken láttunk tőlük. Jelenleg 26 mezőnyjátékos és négy kapus van a keretben, ebből három plusz egyet kell majd kihagynom. Június 1-jén kell leadnunk a végső nevezési listát, még vannak kérdőjelek a fejemben, de ezek kiegyenesedéséhez látnom kell azokat a labdarúgókat is, akik még nincsenek velünk" - beszélt a szűkített keret kialakításáról Rossi.



A szakember kiemelte, a csoportriválisok - a portugálok, a franciák és a németek - jóval kevesebbet tudnak majd közösen készülni, ez pedig mindenképpen a magyar csapat előnyére válhat.



"Tudjuk, a riválisok milyen játékerőt képviselnek, de papíron nem lehet mérkőzéseket nyerni, azokat le kell játszani. Az biztos, hogy a legjobbunkat kell nyújtani, meglátjuk, az mire lesz elég" - zárta Rossi.



A 11-szeres válogatott Szalai Attila, a török Fenerbahce védője elmondta, jó érzésekkel tért vissza Telkibe, jó volt újra találkozni a csapattársaival.



"Mindannyian vártuk a válogatott összetartást és a felkészülést. Sikeres félév van mögöttem, még akkor is, ha a klubommal nem sikerült elérni a kitűzött célt, a bajnoki címet" - emlékezett vissza a mögötte hagyott idényre Szalai, aki a Fenerrel harmadik helyen zárt a Süper Ligben.



"Kettős érzések vannak bennem ennek kapcsán, ugyanis bár a bajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, engem azonnal bedobtak a mélyvízbe, rengeteget tanultam, fejlődtem a játék minden aspektusában" - értékelte az elmúlt hónapokat a 23 éves hátvéd. Hozzátette, a jó emlékekhez a válogatottal elért kiváló eredmények is hozzájárultak, büszke arra, hogy így tudott mindkét csapatban teljesíteni.



"Sikerült a következő szintre lépnem" - összegzett az Apollon Limasszol korábbi védője, aki januári átigazolása óta 21 bajnoki mérkőzésen háromszor volt eredményes.



A magyar válogatottal kapcsolatos hír, hogy Gazdag Dániel - aki szerda óta Telkiben gyakorolt - megkapta az amerikai vízumot, így két edzés után elhagyta az edzőtábort és elutazott az Egyesült Államokba új csapatához, a Philadelphia Unionhoz. A szövetség honlapja szerint a középpályás Ausztriában csatlakozik ismét a kerethez.



A nemzeti csapat a következő két hétben Ausztriában edzőtáborozik, majd június 4-én Ciprus, négy nappal később Írország válogatottja ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen. A csapat az Európa-bajnokságon június 15-én a címvédő portugálokkal, négy nappal később a világbajnok franciákkal találkozik a Puskás Arénában, majd június 23-án a 2014-ben vb-aranyérmes németek ellen Münchenben zárja a csoportkört.



MTI