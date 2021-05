A Grasshoppersszel feljutó Kádár Zoltán edzőként hitet adott játékosainak

2021. május 21. 19:03

Kádár Zoltánnal a kispadon biztosította visszajutását a svájci élvonalba a Grasshoppers labdarúgócsapata, a bajnoki hajrában ismét ideiglenes megbízatással irányító edző hitet adott a zürichi gárda megcsappant önbizalmú játékosainak.

Az 54 éves székely szakember - aki 25 éve él Svájcban - az M1 aktuális csatornán pénteken azt mondta, a szezon előtt minden szakértő fölényes első helyet és magabiztos feljutást jósolt a másodosztályú Grasshoppersnek, amely tavaly nyáron nagy anyagi áldozatokat hozva alaposan megerősített keretét. Ehhez képest április végén hullámvölgybe kerültek, és két fordulóval a zárás előtt azonos pontszámmal álltak legnagyobb riválisukkal, a Thunnal.



"Mindenki ideges volt, a játékosoknak nem volt önbizalmuk. Akkor megkértek újra, hogy a hátralévő rövid időszakra vegyem át a csapat irányítását, mert én vagyok egyedül, aki a csapatot, a játékosokat ismeri, és a tíz nap alatt ránk váró két meccsen harcoljuk ki a feljutást" - utalt a zürichiek akadémiáját vezető Kádár Zoltán az első csapat májusi edzőváltására.

Az utolsó két meccsen a Grasshoppers négy, a Thun három pontot szerzett, így előbbi ünnepelhetett feljutást, míg utóbbi osztályozón érheti el ugyanezt.



A szakember kiemelte: az idő rövidsége miatt taktikailag és fizikailag sem tudott érdemi változást hozni a játékosok életébe, így leginkább arra összpontosított, hogy visszaadja az önbizalmukat.



"A legfontosabb dolgom az volt, hogy a játékosok érezzék: van valaki, aki bízik bennük és erőt ad nekik. Ők ismertek engem, hittek bennem, talán ez volt az egyik lényeges pont. A fiatalabbak azért, mert az én közreműködésemmel kerültek a felnőtt csapatba, a döntően portugál légiósaink pedig azért, mert év közben napi kapcsolat alakult ki közöttünk, jó viszonyt ápoltam velük. Azt erősítettem bennük, hogy ha ezen a két meccsen képesek megmutatni, ami bennük van, akkor meglesz a feljutás" - mondta Kádár.



A szakember az előző idényben is beugró volt a kispadon, akkor hat hétre és 13 mérkőzésre vette át a gárda irányítását, amely a harmadik helyen végzett, és lemaradt az osztályozót érő helyről is. Kádár szerint az akkori, fiatal keret játékosai sajnálták, hogy nem maradt vezetőedzőként a csapat szakvezetője, de már a mostani siker után is visszafoglalta pozícióját az akadémia élén.



"Tizenöt éve dolgozom a fiatalokkal nagy szeretettel és odafigyeléssel. Igyekszem néhány dologra még megtanítani őket, hátha profi játékosokká válnak" - nyilatkozta, majd tréfásan megjegyezte, amennyiben döntési helyzetben lenne a klubnál, akkor mégiscsak adna magának "egy jó szerződést a nagycsapatnál".



Az 1885 szeptemberében alapított Grasshoppers hivatalosan 26-szoros bajnok a svájci élvonalban - ezzel csúcstartó -, legutóbb 2003-ban ünnepelhetett, 2019-ben viszont kiesett.



