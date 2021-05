Erős hetet zárt a forint

2021. május 21. 20:17

Vegyesen alakult a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben, de a térségbeli devizák körében kiemelkedően erős hetet hagyott maga mögött, idei árfolyamcsúcsot állítva be az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is..

Az eurót a kora reggeli 349,45 forint után 348,50 forinton jegyezték este hét órakor a bankközi devizapiacon, ami a forint 0,27 százalékos napi erősödésének felel meg.



A forint a hét eleje óta 2,73 százalékkal erősödött az euróval szemben és a hét minden napján új idei rekordot állított be. Pénteken egészen 348,27 forintig csökkent az euró jegyzése, ami a legfrissebb idei rekord és kilenchavi csúcsnak felel meg.



Az ezen a héten elérthez hasonló mértékű erősödést legutóbb 2020 október utolsó hetében ért el a forint az euróval szemben. Akkor nagyjából 367 és 358 forint között volt a mozgási tartomány.



A hónap eleje óta a forint 3,20 százalékkal, az év eleje óta pedig 3,89 százalékkal erősödött az euróval szemben.



A térségbeli devizák árfolyama vegyesen alakult a héten az euróval szemben. A lengyel zloty 0,76 százalékkal erősödött a hétfői kezdéshez képest, a cseh korona 0,06 százalékkal gyengült, a román lej pedig 0,11 százalékkal gyengült.



A zloty árfolyamát egyébként a forinthoz hasonlóan szintén kamatemelési várakozások vitték fel a héten, és az erősödéshez hozzájárult egy kerek kereskedéstechnikai árfolyamküszöb áttörése is. A forint a 350-es eurójegyzést lépte át, a lengyel zloty pedig az idén február óta első alkalommal bukott a 4,50-es eurójegyzés alá.



Pénteken a cseh korona erősödött az euróval szemben, 0,07 százalékkal, míg a lengyel zloyt 0,16 százalékkal, a román lej pedig 0,06 százalékkal gyengült. A hónap eleje óta a lengyel zloty 1,36 százalékkal áll erősebben az euróval szemben, a cseh korona 1,56 százalékkal erősödött, a román lej pedig szerény 0,04 százalékkal.



A forint hétfőn indult lendületes erősödésnek, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke jelezte a monetáris szigorítás megkezdésének lehetőségét akár már júniusban. Az indoklás szerint március óta egyértelműen megnőtt a tartósan magas infláció kockázata és a gazdaság teljes újranyitásával már új szakaszába léphet a monetáris politika.



Az MNB nem tűzött ki árfolyamcélt, hanem inflációs célt követ, és ennek függvényében alakítja monetáris politikáját. Amennyiben júniusban kamatemelésre kerül sor, akkor Magyarország lép elsőként az erősödő gazdasági teljesítmény függvényében a monetáris szigorítás útjára az Európai Unióban.



A forintot az erősödő lendület nemcsak az euróval, de a dollárral és a svájci frankkal szemben is idei csúcsra vitte már hétfőn, de a hét utolsó napjára ezeket a csúcsokat tovább tetézte. Péntek esti jegyzésén a forint a dollárral szemben 2,78 százalékkal, a svájci frankkal szemben 2,52 százalékkal áll erősebben a hétfői kezdéshez képest.



Idei árfolyamcsúcsát a dollárral szemben a pénteki 285,04 forintos jegyzésen érte el a forint, a svájci frankkal szemben pedig a csütörtöki 317,39 forintos jegyzésen. A dollárral szemben elért szint közel kétéves, a svájci frankkal szemben pedig tizenegy havi csúcsnak számít.



A hónap eleje óta a forint a dollárral szemben 4,32 százalékkal erősödött, az év eleje óta pedig 3,46 százalékkal. A svájci frankkal szemben a forint a hónap eleje óta 2,76 százalékos, az év eleje óta 5,01 százalékos nyereséget ért el.

MTI