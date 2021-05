A Fitch csillagászati összege: a globális államadósság 95 ezer milliárd dollár

2021. május 21. 20:53

Várhatóan rendkívüli ütemben emelkednek még jövőre is a globális államadósság-ráták a koronavírus-járvány gazdasági kárainak enyhítését célzó költségvetési kiadások miatt, és ebben a környezetben kockázatos lenne arra számítani, hogy az alacsony kamatok hosszú távon fennmaradnak, költségvetési kiigazítások nélkül is elviselhetővé téve a magas adósságterheket - áll a Fitch Ratings pénteken Londonban ismertetett globális adósságdinamikai áttekintésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: várakozása szerint a világgazdasági szintű államadósság 2022-re eléri 95 ezer milliárd dollárt. Ez 40 százalékkal haladná meg a 2019-ben - a koronavírus-világjárvány előtti utolsó teljes évben - mért szintet.



A Fitch Ratings előrejelzése szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráták mediánértéke a fejlett és a feltörekvő térségben egyaránt 61 százalék körül lesz az idén, és jövőre 65 százalék környékére emelkedik.



A feltörekvő gazdaságok GDP-arányos kamatkötelezettségeinek mediánja ugyanakkor 2,5 százalék lesz az idén, számottevően magasabb, mint a fejlett ipari térségé, amely a Fitch prognózisa szerint 2021-ben nem haladja meg az 1,2 százalékot.



A hitelminősítő tanulmánya kimutatja, hogy a globális államadósság már tavaly tízezer milliárd dollárral emelkedett, és 2020 végén - éves átlagos átváltási árfolyamokon számolva - elérte a 78 ezer milliárd dollárt, a világgazdasági szintű GDP-érték 94 százalékát.



A Fitch Ratings londoni elemzőinek előrejelzése szerint az idén is hasonló mértékű emelkedés várható, a globális államadósság 2021-ben eléri a 88 ezer milliárd dollárt, jövőre innen emelkedik tovább immár kisebb ütemben a cég által valószínűsített 95 ezer milliárd dollárra.



Az e forgatókönyv alapján három év alatt bekövetkező 27 ezer milliárd dolláros adósságtömeg-növekedés nominálértéken példátlan, de százalékos arányban számolva a kétezres évek eleje óta már előfordult ilyen ütemű növekedés három évi időszakokban - áll a Fitch péntek este Londonban ismertetett tanulmányában.



A cég 2021 egészére robusztus, 6,1 százalékos világgazdasági növekedést vár, de ezzel együtt is azzal számol, hogy a globális államadósság nominálisan és GDP-arányosan egyaránt tovább emelkedik.



Ez megfelel a múltbeli gazdasági ciklusok dinamikájának, valamint az egy évtizeddel ezelőtti világgazdasági és euróövezerti válságok tapasztalatainak is, mivel a közfinanszírozás konszolidációja rendszerint késleltetve követi a reálgazdasági kilábalást - áll a Fitch Ratings elemzésében.



A hitelminősítő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a mostani államadósság alapján az effektív kamatszint akár csekély mértékű emelkedése is jelentős költségvetési teherrel járna.



A Fitch Ratings közölte: előrejelzése szerint a fejlett gazdaságok kormányainak kamatfizetési kötelezettsége 2022-ben - átlagos éves átváltási árfolyamokon számolva - 948 milliárd dollár lesz, 1,4 százalékos feltételezett effektív kamat mellett.



A cég szerint azonban ha az effektív kamatszint nem 1,4 százalék, hanem - 2019-hez hasonlóan - 1,8 százalék lenne jövőre, a fejlett gazdaságok államadósságainak kamatfizetési kötelezettsége 27 százalékkal 1200 milliárd dollárra emelkedne.



Ez azt jelenti, hogy az effektív kamatszint minden 100 bázispontos emelkedése jövőre 66,6 milliárd dollárral emelné a fejlett gazdaságok szuverén kamatfizetési kötelezettségeit - áll a Fitch tanulmányában.



A cég következtetése mindezek alapján az, hogy az adósságállomány csökkentéséhez a következő években globális államháztartási kiigazításokra is szükség lesz, mert kockázatokkal jár csak az alacsony kamatok tartósságában bízni.



MTI