Férfi röplabda Európa-liga - magyar győzelem az osztrákok elleni nyitányon

2021. május 21. 23:19

A magyar férfi röplabda-válogatott 0-2-ről fordítva 3-2-re nyert a házigazda osztrák csapat ellen pénteken az Európa-liga ezüst divíziójának első mérkőzésén, Amstettenben.

A B csoport első fordulójában a magyarok hiába támadtak és fogadtak riválisuknál hatékonyabban az első szettben, kilenc ki nem kényszerített hibájuk miatt ha minimális különbséggel is, de elveszítették azt. A második felvonásra alaposan, 64-ről 21 százalékra visszaesett a magyar csapat támadási hatékonysága, így az osztrákok könnyedén duplázták meg előnyüket.



A harmadik játszmában magára talált Koch Róbert csapata, és ugyan a játékrész elején hátrányban volt, a 13-9-es hazai előnyt követően 15-14-re már vezetett, majd Pesti Marcell, Horváth Kristóf, valamint Blázsovics Péter vezérletével szépített. A negyedik etapra is lendületben maradtak a magyarok, akik három ütőjátékosuk nagyszerű játékával ötödik szettre mentették az összecsapást.



A rövidített felvonásban is a remekül blokkoló magyarok akarata érvényesült - a hazaiak ekkor egyszer sem vezettek -, akik így értékes győzelemmel kezdték a sorozatot.



A 109 perces összecsapás legeredményesebb játékosa Pesti volt 21 ponttal. A blokkcsatát 17-6-ra nyerte a vendégcsapat.

A másik pénteki mérkőzésen az Eb-résztvevő horvátok nehezen lendültek játékba a luxemburgiak ellen, de végül mindhárom pontot begyűjtötték.



Koch Róbert csapata szombaton a miniállam válogatottjával mérkőzik.



A csoportból az első helyezett jut biztosan a négyes döntőbe, illetve a két csoport jobbik második helyezettje. Ha a final fourt rendező Észak-Macedónia a másik négyesben az első kettő között zár, akkor a magyar csoportban is elég megszerezni a második helyet.

Eredmények, A csoport, 1. forduló, Amstetten:

Magyarország-Ausztria 3-2 (-23, -18, 20, 15, 13)

Horvátország-Luxemburg 3-1 (-29, 12, 16, 20)

MTI