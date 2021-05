Műfészkek kihelyezésével segítik a fecskék szaporodását Magyarkanizsán

2021. május 21. 23:51

Az Együtt Veled-Értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesület és a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ védencei csatlakoztak ahhoz a globális összefogáshoz, ami az egyre csökkenő fecskeállomány védelmére irányul.

Napjainkra minden második madár eltűnt az ereszek alól. Ezt saját bőrünkön is megtapasztalhatjuk, amikor nyaranta vérszívók hada lepi el testünket. Segíthetjük viszont a fecskék szaporodását műfészkek kihelyezésével.

Péntek délelőtt a magyarkanizsai városháza ereszei alá is kihelyeztek néhány fészket, ahol egyébként is szeretik fiókáikat költeni a fecskék. A főbejáratnál legalább 8 sárépítményt számoltunk meg a falon, amit szorgos madárcsőrök építettek. Hasonlóak a műfészkek is, amelyek melléjük kerültek azzal, hogy alul egy falemezzel, úgynevezett fecskepelenkával látták el őket, amely meggátolja, hogy a madárpiszok lehulljon róluk.

Önkormányzati támogatással, az akcióhoz kapcsolódva, ez év januárjától a Fénybárka napközi gölöncsér műhelyében is készülnek fecskefészkek. Varga József, az Együtt Veled-Értük egyesület elnöke elmondta, az akció célja, hogy segítsék a madarak szaporodását, s a sok lerombolt fészek helyett ezekben a mesterséges otthonokba költözhessenek be a madarak.

“A nagy szúnyoginváziók idején inkább természetes úton irtsuk a szúnyogokat, erre jók a fecskék. Az intézmény védenceinek a bekapcsolásával a foglalkoztatóban a villás farkúak költőhelye gipszből és fűrészporból készül, sok-sok lelkesedés hozzáadásával. A farostlemezekre illesztett, fecskepelenkával ellátott fészkeket csak két csavar segítségével védett helyen falra kell erősíteni, és máris sokat tettünk apró költöző madaraink védelmében. Most 100 fészket készítettünk. A gyerekek sárral meg is festették, hogy minél természetesebben hassanak” - mutatta az egyiken Varga József.

A fészkek a Petőfi Sándor utca 44. szám alatti intézményükben készültek, a gölöncsér műhelyben, mondta Tolnai Csaba, a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ igazgatója.

“Nagyon fontos, hogy a munkába be tudtuk kapcsolni a védenceinket, hogy ezáltal is hasznos elfoglaltságot tudtunk nekik biztosítani. A fészkekből a község egész területére jut, s főleg oda érdemes őket kihelyezni, ahol egyébként is fészkelnek már fecskék, mert a madarak így könnyebben elfogadják azokat” - javasolja Tolnai Csaba.

A fészkek a Fénybárka napköziben 300 dináros áron megvásárolhatóak. Minden munkanap várják a vásárlókat 6.00 és 15.00 óra között.

Jó lenne, ha intézmények is bekapcsolódnának a műfecskefészek-kihelyezési akcióba. Főleg az óvodás és iskolák. Az osztályok maguk is kihelyezhetnének egy-egy saját fecskefészket az iskolákban az ereszek alá, s úgymond örökbe fogadhatnák azok lakóit. Figyelhetnék a beköltözőket, hogy mely fészkekben nevelkednek fiókák.

Tolnai Csaba szeretné, ha asztalosok és ácsok segítenék munkájukat úgy, hogy faanyagok adományoznak nekik. Már eddig is voltak támogatóik, akik jóvoltából elkészülhettek a most kihelyezendő fészkek.

Támogatja az akciót a magyarkanizsai önkormányzat is. Bicskei Ibolya, a községi tanács szociális és egészségvédelmi kérdésekkel foglalkozó tagja, illetve Vass Zoltán, akinek a mezőgazdaság a szakterülete, mindketten segédkeztek a fészkek felhelyezésében.

“Az idei az első, kísérleti év. Nagyjából 100 fészek áll rendelkezésre, s azt hiszem az lesz a legjobb, ha az érdeklődő polgárok elvisznek és kihelyeznek néhány fészket. A későbbi években pedig, ha ez az akció sikeres lesz és a fecskék nagyobb számban megjelennek térségünkben, mert az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy igencsak megfogyatkoztak, akkor érdemes lesz majd az ilyen fészkeket nagyobb számban, szervezetten kihelyezni olyan területeken, ahol nagyobb számban tenyésztenek jószágokat, sertés és marhafarmok közelébe.”

Vass Zoltán, s az általa olvasott szakirodalom szerint ilyen helyeken várható a fecskepopuláció nagyobb arányú szaporodása, mert több táplálékot tudnak maguknak találni.

Persze mindenki megpróbálkozhat azzal, hogy kihelyez egy fecskefészket. Ha lesznek, akik birtokukba veszik azt, s fecskecsalád költözik az udvarunkba, nem lesz gondunk a nyáron a szúnyogokkal.

Németh Ernő

