Újabb facsemeték a zöldebb Dunaszerdahelyért

2021. május 21. 23:54

Folytatódik az „Ültess fát a jövőnek!“ elnevezésű városi faültetési program. Ma a Komensky utcán, a Nemesszegen, az Amadé László utcában és az Észak II. lakótelepen kerültek újabb facsemeték a földbe, hogy szebbé, zöldebbé tegyék városunkat. Ámbrafa, gömb csepleszmeggy és csüngő koronájú díszcseresznye gazdagítja ezután a város faállományát.

A csemeték egy része lakossági kérésre lett kiültetve, a Komensky utcai két fa pedig a Nature Photo Polgári Társulás anyagi és fizikai támogatásával került a helyére.

A polgári társulás a természetfotózás révén mutatja meg a nagyközönségnek Csallóköz szépségeit, ugyanakkor a programba kapcsolódásukkal tevékenyen is részt szeretnének venni Dunaszerdahely zöldebbé tételében.

Karaffa Attila alpolgármester és Harmanovsky Viktor, a Municipal Real Estate városi közterület-fenntartó vállalat főkertésze továbbra is várják olyan szervezetek jelentkezését, amelyek fontosnak tartják a faültetési programot. Természetesen a lakosság kéréseit is meghallgatják, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek azoknak is eleget tenni.

rovin

felvidek.ma