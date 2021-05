Becsületéremmel tüntetett ki egy 94 éves háborús veteránt Joe Biden

2021. május 22. 08:43

Az Egyesült Államok legmagasabb katonai kitüntetését, a Becsületérmet (Medal of Honor) adományozta pénteken Joe Biden amerikai elnök a 94 éves, Ralph Puckett Jr. háborús veteránnak, aki a koreai háború idején szolgált az amerikai hadseregben.

A nyugalmazott ezredes 1950 novemberében, a kínaiak súlyos támadása közepette vezette a 8. amerikai hadsereg Ranger alakulatát egy hegy elfoglalása és megvédése során. Biden beszámolója szerint Puckett "az ellenséges tűz közepette segítette a Rangereket abban, hogy rátaláljanak az ellenséges állásokra." A Fehér Házban tartott ünnepségen az elnök úgy fogalmazott: "Ma egy igazi amerikai hőst látunk vendégül, és egy olyan kitüntetést adunk át neki, amely már régóta, több mint 70 éve megilleti őt."

A Becsületéremre az amerikai fegyveres erők azon tagjai válnak méltóvá, akik az indoklás szerint "az életük kockáztatásával, kiemelkedő vitézséget és elszántságot tanúsítva, messze kötelezettségeiken felül cselekszenek egy fegyveres ellenséggel szembeni harcban". A kitüntetést 1863-as magalapítása óta több mint 3500 alkalommal ítélték oda.

Biden méltatása során felidézte, hogy Puckett később a vietnámi háborúban is részt vett és beválasztották a Rangerek Hírességek Csarnokába (Ranger Hall of Fame) is.

Ez volt az első kitüntetés, amelyet Biden hivatalba lépése óta átadott. Az eseményen részt vett az Egyesült Államokba hivatalos látogatásra érkező Mun Dzse In dél-koreai elnök is. Biden elmondta, hogy az ünnepség is rámutat az Egyesült Államok és Dél-Korea közötti szoros szövetségre.

"Puckett ezredes a koreai háború igazi hőse" - mondta beszédében a dél-koreai elnök. Mun Dzse In úgy fogalmazott: "A veteránok, köztük Puckett ezredes és a 8. hadsereg Ranger-egységének áldozathozatala nélkül ma nem virágozhatna a szabadság és a demokrácia Koreában."

A harcok a két Korea között 1950. június 25-én törtek ki. A háborúban Észak-Koreát a Szovjetunó és Kína támogatta, Dél-Koreának pedig az ENSZ 15 állama küldött katonai támogatást. A háborút, amelynek becslések szerint csaknem 3 millió halottja volt, Korea második világháborút követő megosztottsága, valamint az akkora elmélyülő hidegháború váltotta ki.

MTI