Embercsempész bűnszervezetet derítettek fel a rendőrök

2021. május 22. 08:58

Embercsempész bűnszervezet elleni nyomozást zártak le a héten - tette közzé a police.hu oldalon szombat reggel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

Tolna és Vas megyei nyomozások szálai futottak össze - írták. Az adatokból az NNI pécsi munkatársai előtt egy jól szervezett embercsempész hálózat képe bontakozott ki. A gyanúsítottak három és fél hét alatt legkevesebb hatvan illegális bevándorló szállításában vettek részt - közölték.

Tolna megyei rendőrök 2020 júniusában az M6-os autópálya sárközi pihenőjében egy gépkocsiban a magyar sofőr mellett nyolc külföldi utast találtak, akik illegálisan tartózkodtak az országban. A sofőr ellen eljárás indult, a magukat szír és iraki állampolgárnak valló férfiakat visszakísérték a határhoz. Nem egészen három hét múlva a Vas megyei rendőrök ellenőrzésén akadt fenn két gépkocsi Simaság határában. A magyar sofőrökön kívül öt-öt külföldi utas volt az autókban, mint kiderült, szintén határsértők.

A két eset szálai az NNI pécsi osztályán futottak össze. A nyomozók megállapították, hogy a rokoni és üzleti kapcsolatban álló 35 éves szegedi B. József és a 32 éves, szintén szegedi B. János - még két embert beszervezve - 2020 májusától rendszeresen nyújtott segítséget a zöld határon érkezők külföldre juttatásában.

B. József a megbízóval állt kapcsolatban, koordinálta a szállításokat, olykor az úgynevezett előfutó járművet vezette. A szállítást saját, kölcsönkért vagy bérelt gépkocsikkal többnyire B. János, Cs. S., majd - miután utóbbit elfogták a sárközi pihenőben - a szintén szegedi C. N. végezte. Később B. József az elfogott Cs. S. és C. N. munkáját is részben átvette. Ő olyan logisztikai feladatokat is ellátott, mint az illegális bevándorlók számára tartós élelmiszer, ásványvíz, kommunikációt segítő eszközök elhelyezése megadott helyekre.

A négy gyanúsított 2020. május 28. és 2020. június 22. között kilenc alkalommal, legalább hatvan ember szállításában vett részt.

Az NNI pécsi munkatársai a folytatólagosan, bűnszervezetben, vagyonszerzés céljából, több személynek segítséget nyújtva, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást lezárta. Az ügy iratait a rendőrség a héten átadta a Szekszárdi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

MTI