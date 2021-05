Közös magyar és román fellépés a nagyváradi kultúra önállóságáért

A nagyváradi kultúrális intézmények az önálló helyi kultúra fontosságára hívták fel a figyelmet pénteki rendezvényükön. A színházi társulatok tagjai a nézők közé vegyülve osztották szét azokat a szórólapokat, melynek szövegét Ioana Dragoș Gajdó román és Sebestyén Hunor magyar színművész olvasta fel. Korábban a Magyar Nemzet írt arról, hogy a Magyar Teátrumi Társaság is bejelentette kiállását a nagyváradi színház mellett.

Pénteken este a nagyváradi Szent László (Unirii) téren gyülekeztek mindazok, akiknek még számít a nagyváradi színházak és filharmónia sorsa. A kulturális intézmények közös performansszal hívták fel a figyelmet a nagyváradi kultúra önállóságának fontosságára – írja a maszol.ro portál.

Nem voltak hangzatos beszédek, ellenben szívhez szólóan csendültek fel az Anatevka dallamai az összevonástól fenyegetett Nagyváradi Állami Filharmónia zenészeinek hangszerein.

A Hegedűs a háztetőn című musical mind a Szigligeti Társulat, mind a Iosif Vulcan Társulat repertoárján szerepelt, a szeretett otthon elhagyásáról szóló dal szövege pedig finoman fogalmazva is áthallásos, hiszen a társulatok tagjainak és a zenészeknek a sorsa is bizonytalan jelenleg.

Nemcsak a két színtársulat, hanem a Liliput és az Arcadia bábtársulatok tagjai és a Nagyvárad Táncegyüttes táncosai is ott voltak a főtéren, ahol az összegyűltek tapssal honorálták a kétnyelvű előadást.

A társulatok tagjai ezután a nézők közé vegyülve osztották szét azokat a szórólapokat, melynek szövegét Ioana Dragoș Gajdó és Sebestyén Hunor színművészek olvasták fel.

Szívhez szóló dallamok csendültek fel a nagyváradi kultúráért Fotó: Fried Noémi Lujza – maszol.ro

A lapokon az alábbi pontok szerepelnek:

Nem akarjuk a szerződések egyoldalú megváltoztatását, módosítását. Ez az eljárás megfosztja a munkavállalót kiérdemelt jogaitól, a biztonságérzettől, a jövőképtől és veszélyezteti a társulatok integritását.

Nem akarjuk a kulturális intézmények összevonását. Továbbra is önállóan szeretnénk gazdálkodni a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, saját művészi hitvallásunk szellemében. Meggyőződésünk, hogy az önálló intézményi működés a minőség és a sokszínűség garanciája.

Nem akarjuk a befogadó- és/vagy projektalapú színházat, mert ez az állandó társulatok megszűnését vonná maga után és kiszolgáltatná az művészetet a szórakoztatóipari szempontoknak.

Kérjük a kultúra és a kulturális dolgozók méltóságának tiszteletben tartását, és visszautasítunk minden olyan döntést, ami akár a politikai hatalomnak, akár a szakszerűtlenségnek kiszolgáltatja a művészi alkotást.

Hisszük, hogy Bihar megye román és magyar lakosságának alanyi joga van saját kulturális intézményeihez. Meggyőződésünk, hogy az összevonás káros hatással lenne a kulturális szokásokra, szegényebbé tenné a közönséget és csökkentené a régió vonzerejét.” A nagyváradi művészek mellett egyébként kiállt a szakma is, velük egy időben, többek között a szatmári magyar és román társulat, a temesvári magyar színház, a kolozsvári állami magyar színház, az udvarhelyi színház és a gyergyószentmiklósi színház is szolidaritási akciót hirdetett.

A Magyar Teátrumi Társaság párbeszédet kezdeményez a román és magyar kulturális tárca között annak érdekében, hogy a nagyváradi Szigligeti Színház továbbra is önálló intézményként működhessen, és „elfoglalhassa méltó helyét a román nemzeti kulturális intézmények között”.

– A legnagyobb hazai előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetként magunkénak érezzük a nagyváradi magyar nyelvű színház ügyét, és osztjuk azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a tervezett változtatások következtében megszűnhet az önálló magyar színház Nagyváradon. Ezzel pedig a határon túli magyar nyelvű színjátszás egyik pótolhatatlan bázisa semmisülhet meg – jelentették ki a lapunkhoz eljuttatott közleményükben. A színházszakmai szervezet a napokban értesült a romániai Bihar megyei önkormányzat azon tervéről, amely szerint egyetlen közös intézménnyé kívánják összeolvasztani a Szigligeti Színházat, a Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát. Lapunk is megírta, hogy a „költséghatékonyságra” hivatkozva tervezik összevonni az említett intézményeket, a román színház színészei is nyílt levélben tiltakoztak a liberális párti Ilie Bolojan által vezetett megyei önkormányzat tervei ellen.

