Medgyessy-hasonmást akar a Gyurcsány vezette baloldal Karácsonyból

2021. május 22. 12:25

A Gyurcsány Ferenc vezette baloldali stratégiák célja egy Medgyessy-hasonmás felépítése, azonban a kezdeti baklövések után kérdéses, hogy ez sikerül-e – többek között ez olvasható XXI. Század Intézet Konstruált Karácsony-kampány című elemzésében.

„Olyan kampányelemek jelennek meg az előválasztás során amelyek nem magyar, sajátos módszerek, hanem külföldről importált eszközök” – fogalmazott Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában.

A XXI. Század intézet elemzője elmondta, hogy a baloldalra az elmúlt időszakban jellemző volt az, hogy külföldről importált egyrészről politikai termékeket, másrészt pedig módszereket. Karácsony Gergely karakterét megpróbálják úgy felépíteni, hogy egy integratív személy, egy kissé esetlen, de ugyanakkor szerethető politikusnak látszódjon.

Hasonlót tapasztalhattunk az Egyesült Államokban Joe Bidennel kapcsolatban is, ő is egy ilyen béketeremtő attitűddel lépett fel, és ő is kijelölte az ellenséget – ez Donald Trump volt –, ahogy most Karácsony Gergely is a béketeremtés próbálja megjeleníteni, és ellenségének Orbán Viktort jelöltek ki – tette hozzá.

Az Economist-interjú kapcsán Karácsony Gergely tett egy kijelentést, amiért aztán bocsánatot is kért

Az Economist-ban adott interjú egy felépített interjú volt, egy kvázi bejelentkezés volt a miniszterelnök-jelölti pozícióra, habár akkor még ez hivatalosan nem történt meg, de ez az interjú pontosan erről szólt – mondta az elemző.

„Már az is beszédes, hogy ezt nem egy magyar lapban tette meg, tehát nem a magyar választópolgároknak üzent legelőször, hanem nemzetközi pénzügyi köröknek, hisz ez az újság egyébként több mint egymillió olvasottsággal rendelkezik, és leginkább ezeknek a pénzügyi köröknek szól” – tette hozzá.

A szakértő szerint ez egy jól felépített kampány volt abból a szempontból, hogy Karácsony Gergely megnyitotta a szelepet azzal, hogy – ugyan nem olyan keményen mint Gyurcsány Ferenc, de azért mégiscsak – eléggé személyeskedve kihívta a miniszterelnököt, hisz a testére és a magasságára tett igencsak illetlen és sértő kifejezéseket, „majd lehetett látni azt, hogy bocsánatot kér, és ő egyfajta megbékélő, integratív személyként el tudja őszintén ismeri azt, hogy hibázott”.

A XXI. Század Intézet elemzése szerint Gyurcsány Ferenc vezette baloldal egy Medgyessy-hasonmást akar felépíteni Karácsony Gergelyből

Medgyessy Péter is Orbán Viktor kihívója volt, és hasonló karakterként lett felépítve. Akkor is azok a kampányelemek hangoztak el, hogy a liberális demokráciát vissza kell állítani, nem jó a vezérelvű kormányzás. Másrészről pedig Medgyessy Péter is a megbékéléssel, az árkok betemetésével kampányolt, és ő is hasonlóan egy kissé esetlenül jelent meg a nyilvánosságban, amivel az őszinteséget próbálta megjeleníteni – mondta Nagy Ervin.

„Karácsony Gergelynél az őszinteség már az elején megbukott, hisz a diplomájával, a PhD-jével és a nyelvvizsgájával kapcsolatosan valótlanságot állított, vagy éppen hazudott” – tette hozzá az elemző.

„Ha azt nézzük, hogy milyen lehetőség van abban, hogy Karácsony Gergely esetleg közös miniszterelnök-jelölt lesz, esetleg megnyeri a választásokat, akkor bizony fennáll annak a lehetősége, hogy mögötte nincs erős parlamenti párt, vagy nem is lesz mögötte erős frakció. Tehát, ha egy olyan koalíciót képzelünk el, amelyben a legerősebb a Demokratikus Koalíció, akkor bármikor zsaroló potenciával fog fellépni, akár egy bizalmatlansági eljárás indítása során leválthatóvá válik” – véli a XXI. Század Intézet elemzője.

Az alkalmasság mellett van egy karakterverseny, és a baloldalnak ez az érdeke, és Karácsony Gergelynek a csapata abba az irányba viszi el ezt a vitát, hogy ne alkalmassági vita legyen, hanem karaktervita Orbán Viktor és Karácsony Gergely között.

A XXI. Század Intézet elemzése arra is utal, hogy ez a verseny már eldőlt: Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Amikor a tavalyi évben Gyurcsány Ferenc először kijelentette azt, hogy egy lista lesz, egy miniszterelnök-jelölt lesz és minden körzetben egy jelöltet fognak indítani, akkor azt még a Momentum, az LMP és a Jobbik is vitatta.

Egy év telt el, és a Gyurcsány Ferenc által megírt forgatókönyv érvényesült. Az egyéni körzetekben pedig már eldőlt az, hogy ki lesz az erős jelölt, tehát egy látszat-demokratikus előválasztás van kilátásban.

hirado.hu