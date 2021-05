Csíksomlyó - A hithez, a Szűz Máriához való ragaszkodást hirdette a szónok

2021. május 22. 15:44

• Fotó: Veres Nándor

A hithez, a Szűz Máriához, a Csíksomlyóhoz való ragaszkodást hirdette prédikációjában a pünkösdszombati búcsú szónoka, a moldvai származású Salamon József gyimesbükki plébános.

Salamon József szülőföldje szóhasználatával élve jelentette ki, hogy "honn vannak", vagyis otthonukban érzik magukat a csíksomlyói hegynyeregben a fogadalmi búcsú zarándokai.

Megjegyezte: a moldvai csángók számára Csíksomlyó évszázadokon át "a lelki oázist jelentette", ahová eljőve anyanyelvükön imádkozhattak, énekelhettek, ahol önmagukra találtak, és megerősödtek.

"Amíg ez a ragaszkodás él a lelkekben Csíksomlyó iránt (...), lesz jövőnk, hitünk, lesznek értékeink, lesz elképzelés a jövőről" - hangoztatta.

Salamon József megemlítette: a csíksomlyói zarándokok kereszt alatt, sokan vándorbottal a kezükben jöttek a hegynyeregbe. Felidézte: amikor 1949-ben Márton Áron püspök a Gyimesekben bérmált, elterjedt a hír, hogy a kommunista hatóságok le akarják tartóztatni. A gyimesbükkiek ünneplő ruhába öltözve, támaszként és oltalmazóként használt bottal a kezükben kísérték a püspöküket Csíksomlyóra. Egymást védték a zászló és a kereszt oltalma alatt.

"Továbbra is haladjunk azon az úton, amely megerősít bennünket igazi összefogásban, egységben a nagyjainkkal együtt" - jelentette ki a szónok. Arra is kitért prédikációjában, hogy ha mindenki annyi időt szánna a jó terjesztésére, mint a bűnbakok keresésére, és a maga igazának az igazolására, hatalmas lenne az előrehaladás.

A búcsús szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatja be.

Az idei búcsú sajátos színfoltja volt Molnár Levente székelyföldi származású operaénekes, aki a zarándoklat világi fővédnökségét vállalta. A világhírű bariton Máriapócsról indulva részben gyalog tette meg az utat Csíksomlyóra, és elhozta az útba ejtett közösségek imaszalagjait. Molnár Levente a mise kezdete előtt elénekelte a palóc himnuszt, és elmondta: zarándoklatát a nemzet egységéért ajánlotta fel.

A búcsún kevesebben vettek részt, mint a járvány előtti alkalmakkor, de a tömeg most is betöltötte a hegynyerget.

Zarándokok érkeznek a csíksomlyói búcsú szentmiséjére a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregbe 2021. május 22-én. MTI/Veres Nándor

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b) és Kolozsvári Tibor csíkszeredai főszervező (b2) a csíksomlyói búcsúba tartó pünkösdi lovas zarándoklaton Csíksomlyón 2021. május 21-én. MTI/Kátai Edit

A csíksomlyói búcsúba tartó pünkösdi lovas zarándoklat résztvevői az Olt folyó partján, Csíkszentimre határában 2021. május 21-én. MTI/Kátai Edit

A csíksomlyói búcsúra tartó csíkmadarasi keresztalja gyalogos zarándoklata 2021. május 22-én reggel. MTI/Veres Nándor

