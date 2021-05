Tartja a tűzszünetet a Hamász és Izrael

2021. május 22. 16:55

Izrael és a Gázai övezetet vezető Hamász radikális palesztin szervezet betartotta a tizenegy napos konfliktusuknak véget vető tűzszünetet szombaton, közben egyiptomi közvetítők tárgyalnak velük a tartós fegyvernyugvásról, és hírügynökségi értesülések szerint Antony Blinken amerikai külügyminiszter a jövő hét közepén a térségbe látogat, hogy megbeszélést folytasson izraeli és palesztin vezetőkkel.

Bár az izraeli rendőrség pénteken összecsapott palesztin tüntetőkkel Jeruzsálemben, a tűzszünet aznap hajnali életbe lépése óta a Hamász nem lőtt ki rakétákat Izraelre, és az izraeli hadsereg sem mért csapást az enklávéra.

Palesztin tisztségviselők szerint a megrongált infrastruktúra újjáépítése több tízmillió dollárba fog került. Izraelben tizenhárman, míg a kétmillió lakosú Gázai övezetben kétszáznegyvennyolcan vesztették életüket az elmúlt napokban.

A pusztítás aggodalmakat vetett fel a területen élő palesztinok humanitárius helyzetével kapcsolatban.

Pénteken egyiptomi küldöttség utazott Izraelbe, hogy a tűzszünet megerősítéséről tárgyaljon – mondták el a Hamász tisztségviselői. A delegáció azóta Izrael és a Gázai övezet között ingázik, és a közvetett tárgyalások szombaton is folytatódtak.

Az egyiptomi külügyminisztérium közleménye szerint az izraeli és az egyiptomi diplomácia vezetői szombaton megbeszélést folytattak egymással és megállapodtak a kommunikációs csatornák további fenntartásában a tartós béke megteremtése érdekében.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter is a térségbe utazik, hogy segítsen rendezni a helyzetet, és az újjáépítésről egyeztessen a felekkel. A washingtoni külügyminisztérium még csütörtökön jelentette be Blinken útját, de annak időpontját nem közölte. Egy bennfentes szerint a tárcavezető Izrael és Ciszjordánia mellett Egyiptomot és Jordániát is felkeresi, látogatására pedig a jövő héten kerül sor.

hirado.hu - MTI