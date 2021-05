Koronavírus - Meghalt 44 beteg, 416-tal nőtt a fertőzöttek száma

2021. május 23. 10:18

Meghalt 44, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 416 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap, kiemelve: eddig 5 005 682 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 000 989-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 802 088-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 519-re, a gyógyultaké 668 820-ra emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 103 749-re csökkent. Kórházban 1399 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 185-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 14 220-an vannak, a mintavételek száma 5 734 447-re nőtt.

A portálon közölték: az oltásoknak köszönhetően "letörtük a járvány harmadik hullámát", az 5 millió beoltott elérésének köszönhetően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata.

Kiemelték: vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és a távolságtartásnak, megszűnik az üzletek, vendéglátóhelyek és szabadidős létesítmények este 11 órás zárási kötelezettsége is.

A települések belterületén nem kötelező a maszkviselés, közterületen megszűnt a másfél méteres távolságtartási szabály, valamint az egyéni és csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás.

A bevásárlóközpontokban azonban fenntartják a másfél méteres távolságtartást és a kötelező maszkviselést is. A 16-18 évesek felügyelet nélkül is járhatnak étterembe, moziba, ha van védettségi igazolványuk.

Hangsúlyozták: továbbra is minden olyan helyen kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, például tömegközlekedésben vagy üzletekben.

Lakodalomban legfeljebb 200-an, más, akár zenés-táncos családi vagy magánrendezvényen 50-en vehetnek részt. Vendéglátóhelyeken az azokra vonatkozó szabályok érvényesek. Ha biztosítható a résztvevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor nem védettek is részt vehetnek a programon, és nem kötelező maszkot viselniük. Ugyanez vonatkozik a szállodai rendezvényekre, is, de a védettségi igazolás nélküliek kötelesek a helyszínt a rendezvény után elhagyni, kivéve, ha egyébként jogszerűen tartózkodnának ott. A védelmi intézkedések betartásáról a szervező vagy az üzemeltető köteles gondoskodni.

A házasságkötési szertartás - a lakodalom kivételével - és a temetés nem minősül rendezvénynek, így nem esik majd a korlátozás alá. Házasságkötésnél külső - azaz nem hivatali vagy vallási - helyszínen a lakodalom rendelkezései irányadóak. Az egyházi szertartások szabályait az egyházak határozhatják meg.

A kulturális eseményeket - a zenés táncos, rendezvény kivételével -, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott 500 résztvevősnél nagyobb rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. Szabadban 500 személyesnél kisebb rendezvényen bárki részt vehet.

A zenés-táncos rendezvényeket - előadó-művészeti ültetett kulturális program kivételével - csak védettek látogathatják. Ezeken beoltatlan ember is foglalkoztatható, de ha nem fellépő, végig köteles maszkot viselni.

Az 500-asnál nagyobb szabadtéri sportfesztiválon versenyzőként a nem védett, de versenyszerűen sportoló résztvevők is szerepelhetnek.

Az 500 személyesnél kisebb egyéb, szabadtéri rendezvényeken - beleértve a gyűléseket is - nem védettek is részt vehetnek. Ha 500-nál többen vannak jelen, csak védettek és a felügyeletük alatt álló 18 éven aluliak vehetnek részt rajta. Zárt térben csak védettek és a felügyeletük alatt álló 18 éven aluliak lehetnek jelen a programokon.

A foglalkoztatottak - a fellépők kivételével - ha nem igazolják védettségüket, kötelesek maszkot használni.

A spontán gyűlés tilos - írták.

Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert "a járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat."

Az érvényes regisztrációval rendelkezők interneten is tudnak időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy androidos és iOS-es mobiltelefonokra is ingyenesen letölthető az alkalmazás, amely igazolja az oltás tényét, és ezzel kiválthatja a védettségi igazolványt. Ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató a védettségi igazolvány felmutatása helyett akár QR-kód-leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem.

A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Az ezzel kapcsolatos esetleges problémát az Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni. Az oltás rögzítésének ténye a www.eeszt.gov.hu honlapon keresztül ellenőrizhető.

Kérik, hogy az oltásra az előre egyeztetett időpontra mindenki pontosan érkezzen, és ha teheti, nyomtassa ki, töltse ki és vigye magával a hozzájáruló nyilatkozatot.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (143 276) és Pest megyében (111 156) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 023), Győr-Moson-Sopron (44 185) és Hajdú-Bihar megye (42 373). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 629).

koronavirus.gov.hu

MTI