Babis: Csehország nem vonja vissza a Lengyelország elleni panaszt

2021. május 25. 11:39

Csehország nem vonja vissza a határához közeli, lengyelországi Turów barnaszénbánya kibővítése ellen benyújtott panaszát az Európai Bíróságon - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök kedden Brüsszelben cseh újságírókkal, cáfolva lengyel kollégája, Mateusz Morawiecki előzőleg tett bejelentését.

"Beadványunkat nem vonjuk vissza. Semmi ilyesmiről nincs szó. Ezt kizárom!" - idézte Babis szavait a cseh közszolgálati televízió. Babis szerint most a lengyeleken a sor, hogy javaslatot tegyenek a megoldásra.



"A két ország kormányközi megállapodást köthetne, és szó van pénzügyi kártérítésről is" - szögezte le a cseh kormányfő. Megismételte: Csehország a tárgyalások folyamán nem vonja vissza a beadványt.



Nem sokkal korábban Mateusz Morawiecki azt jelentette be, hogy Csehország visszavonja az uniós bírósághoz benyújtott panaszát. Mindketten azután nyilatkoztak, hogy tárgyaltak az ügyről Brüsszelben.



Morawiecki azt mondta, hogy a felek előzetesen megállapodtak abban, hogy Lengyelország a bányát nem zárja be, de részt vállal a környezeti hatásokat csökkentő projektekben.



Andrej Babis szerint viszont csak az történt, hogy Lengyelország a vitában most első ízben elismerte a cseh kifogásokat, és hajlandó tárgyalni a megegyezésről.



Prágai források szerint a kormányfőkön kívül hétfőn a cseh és a lengyel szaktárca képviselői közvetlenül is tárgyaltak egymással. Jirí Brabec cseh környezetvédelmi miniszter szerint a lengyelek a bánya bezárását elutasítják, de most már hajlandóak a cseh kifogások, érvek meghallgatására és a megegyezésre.



Az Európai Bíróság a Prága kezdeményezésére zajló perben pénteken elrendelte a bánya működésének átmeneti felfüggesztését, ezt a határozatot Varsó aránytalannak nevezte, végrehajtását pedig energiabiztonsági, foglalkoztatottsági és környezetvédelmi indokokra hivatkozva elutasította.



Csehország attól tart, hogy a bánya működtetése elapaszthatja a régió víztartalékait, növelheti a zajterhelést és a légszennyezést. Prága annak kapcsán fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy Lengyelország először 2026-ig, majd 2044-ig meghosszabbította a bánya működési engedélyét.



MTI