Szeptemberben a Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciát

2021. május 25. 14:26

Két helyszínen, Budapesten és Balatonbogláron rendezik meg szeptember közepén a IV. Sport és Innováció Nemzetközi Konferenciát.

Az esemény keddi, online sajtótájékoztatóján Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem (TE) rektora hangsúlyozta, hogy a tanintézmény a balatonboglári székhelyű Nemzeti Kézilabda Akadémiával (NEKA) együttműködve bonyolítja le a konferenciát szeptember 15-17-én.



A rektor tájékoztatása alapján a rendezvénynek három célja, hogy bemutassa a sporttudományokkal kapcsolatos aktuális kutatási eredményeket; melyek azok a módszerek, amelyekkel ezeket hasznosítani lehet a gyakorlatban; illetve különböző mérésekkel és sporttudományos eredményekkel miként lehet olyan algoritmusokat létrehozni, amelyek a javítják a mindennapi munka hatékonyságát.



Mocsai Lajos szerint a Testnevelési Egyetem társadalmi kötelezettsége azt is vizsgálni, hogy miként lehet a magyar nemzet kondicionális állapotát javítani és az emberek teljesítőképességét a gyermekkortól az aranykorig növelni, mert ez a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek és családoknak az egészség megőrzése szempontjából lényeges.



A rektor azt ígérte, hogy mivel a TE szoros kapcsolatot tart fenn a sportági akadémiákkal, ezért a hazai és nemzetközi előadókat felvonultató konferencia minden résztvevő számára olyan élményt és tudásanyagot ad majd, amelyeket a mindennapi munkájukba beépítve jobbíthatják a tevékenységüket.



Kádár Judit, a TE nemzetközi igazgatója ismertette, hogy a konferencia egyrészt a sporttudomány, másfelől a sportszakma területén dolgozóknak, valamint olyan cégeknek is szól, amelyek a sportinnováció területén jelentős haladást mutatnak, illetve azoknak a startupoknak, amelyek szeretnék megtapasztalni, hogy ezeket hogyan csinálhatják sikeresen. Hozzátette: az idei konferencia specialitása, hogy két helyszínen várják a vendégeket, a megnyitó napján a TE campusán, majd a második és harmadik napon Balatonbogláron, ahol sporttudományos eszmecseréken, workshopokon és kerekasztal beszélgetéseken vehetnek részt.



A sajtótájékoztató végén Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője arról beszélt, hogy a konferencia résztvevői az akadémián megismerhetik majd azt is, hogyan zajlik ott a kézilabda utánpótlás-nevelés és szakemberképzés.



MTI