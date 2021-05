Prága-Varsó bányavita: a lengyel kormányszóvivő módosít

2021. május 25. 14:26

Csehország a már megvitatott lengyel-cseh keretszerződés véglegesítése után fogja visszavonni a határához közeli, lengyelországi Turów barnaszénbánya kibővítése ellen benyújtott panaszát az Európai Bíróságon - pontosította kedden Piotr Müller lengyel kormányszóvivő.

Müller azt követően nyilatkozott sajtóértekezletén, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnök kedd reggel kizártnak nevezte, hogy Prága a határ menti szánbányászat miatt kialakult cseh-lengyel vita rendezését célzó kétoldalú tárgyalások folyamán visszavonná panaszát.



A tervezett visszavonást Mateusz Morawiecki keddre virradóan jelentette be, utalva arra az előzetes, a bánya működésének környezeti hatásait is orvosló megállapodásra, amelyre hétfőn az Európai Tanács kétnapos brüsszeli értekezlete alatt Babissal jutott.



Reagálva azokra sajtóhírek, amelyek kiemelték Babis nyilatkozatából, hogy Csehország nem vonja vissza panaszát, Müller aláhúzta: félreértés történt, hiszen hétfőn már elfogadták a panasz későbbi visszavonását is magában foglaló keretszerződést, jelenleg pedig véglegesítik a megállapodás irányelveit konkretizáló kétoldalú tárgyalásokat.



"Ma Andrej Babis miniszterelnök is arról beszélt, hogy a szerződés véglegesítése előtt állunk, amely véglegesítés előfeltétele a panasz visszavonásának" - magyarázta Müller, kifejtve, hogy Babis miért nem beszélhetett kedden a panasz aznapi visszavonásáról.



A lengyel kormányszóvivő arról biztosította az újságírókat, hogy a hétfőn megbeszélteket Morawiecki és Babis kedden Brüsszelben megerősítette.



Az Európai Bíróság a Prága kezdeményezésére zajló perben pénteken elrendelte a bánya működésének átmeneti felfüggesztését, ezt a határozatot Varsó aránytalannak nevezte, végrehajtását pedig energiabiztonsági, foglalkoztatottsági és környezetvédelmi indokokra hivatkozva elutasította.



Csehország attól tart, hogy a bánya működtetése elapaszthatja a régió víztartalékait, növelheti a zajterhelést és a légszennyezést. Prága annak kapcsán fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy Lengyelország először 2026-ig, majd 2044-ig meghosszabbította a bánya működési engedélyét.



Jacek Sasin lengyel kormányfőhelyettes, az államvagyont felügyelő miniszter keddi, Turów közelében rendezett sajtóértekezletén derűlátóan nyilatkozott a lengyel-cseh tárgyalásokról. A lengyel kormány szándéka, hogy a bánya és a közeli Bogatynia szénerőmű legalább a jelenlegi működési engedély lejártáig, 2044-ig üzemeljen - tette hozzá.

MTI