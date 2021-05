Kreml: az EU-nak tisztáznia kellett volna a helyzetet Minszkkel a tiltás előtt

2021. május 25. 15:33

Az Európai Uniónak objektívan ki kellett volna vizsgálnia a minszki Ryanair-incidenst, mielőtt kezdeményezte a fehérorosz légtér használatának korlátozását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

"De európai kollégáink más utat választottak, és a tegnapi csúcson úgy határoztak, hogy vizsgálat nélkül, gyorsan döntenek, és nyomatékos ajánlást tesznek a légitársaságaiknak" - mondta.



Peszkov Moszkva sajnálkozását fejezte ki az EU "elhamarkodott" döntése miatt, és rámutatott, hogy Fehéroroszország elkerülése sokba fog kerülni a légitársaságoknak, amit végeredményben az utasok fognak megfizetni. Úgy vélekedett, hogy Fehéroroszország a nemzetközi szabályokkal összhangban reagált a Ryanair utasszállítójával kapcsolatban kapott fenyegetésre, a légiirányítók tevékenysége pedig szerinte az utasok életét fenyegető lehetséges kockázat minimálisra csökkentését szolgálta.



Leszögezte: Moszkva nem gondolja, hogy a fedélzeten tartózkodó orosz állampolgárok élete veszélynek volt kitéve a kényszerleszállás miatt. Kifejezte reményét, hogy a fehérorosz hatóságok mielőbb szabadon bocsátják az orosz állampolgárságú Szofija Szapegát, akit a minszki Ryanair-incidens során Raman Prataszevics ellenzéki aktivistával együtt vettek őrizetbe.



Peszkov megerősítette, hogy folyamatban van Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök május végén esedékes találkozójának előkészítése. Nem zárta ki, hogy Lukasenka tájékoztatja majd a házigazda Putyint a minszki Ryanair-incidens részleteiről. Elmondta, hogy a csúcsot az Athén-Vilnius járat vasárnapi minszki leszállítása előtt betervezték. A helyszínről és az időpontról későbbre ígért tájékoztatást.



Lehetségesnek nevezte, hogy a találkozón szóba kerülhet az is, hogy Moszkva milyen támogatást nyújthat Minszknek, miután az európai légitársaságok nem repülnek Fehéroroszországba, elkerülik a légterét, az onnan érkező gépeket pedig nem fogadják Európában.



Az orosz elnöki szóvivő "felháborítónak" nevezte, hogy a rigai jégkorong-világbajnokságon Fehéroroszország hivatalos zászlaját az ellenzék által használt korábbi változattal cserélték le.



Minszki közlés szerint a Ryanair-incidenssel kapcsolatban telefonon konzultált egymással Szergej Lavrov orosz és Vlagyimir Makej fehérorosz külügyminiszter. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Vesztyi FM rádiónak nyilatkozva "hisztérikusnak" nevezte a történtekkel kapcsolatos nyugati reagálást, és emlékeztetett rá, hogy nyugati országok kezdeményezésére is történt már kényszerleszállás.



Zaharova a keddi Facebook-bejegyzésében valótlannak nevezte azt az állítást, amely szerint Szapegán kívül négy másik orosz állampolgár is elhagyta Minszkben a Ryanair-gépet. A szóvivő szerint a repülőről Prataszevics orosz barátnőjén kívül csak fehérorosz és görög állampolgárok nem tértek vissza az utasszállítóra.



Az EU hétfői csúcstalálkozóján az a döntés született, hogy meg fogják tiltani a fehérorosz légitársaságok járatainak az uniós repülőterek, valamint az Európai Unió légterének használatát. Egyben azt ajánlották az európai fuvarozóknak, hogy gépeik ne használják a fehérorosz légteret.



Vasárnap a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva minszki leszállásra szólították fel a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. Az utasszállítót a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe kísérte a repülőtérre. A gépen volt Raman Prataszevics, a Fehéroroszágban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a leszállás után őrizetbe vettek.



A bombafenyegetés, amelyet a fehérorosz hatóságok a Hamász palesztin iszlamista szervezetnek tulajdonítottak, valótlannak bizonyult. A Hamász elhatárolódott a történtektől. Fehéroroszországban a hamis terrorfenyegetés miatt büntetőeljárás indult.

