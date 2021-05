Szerdán túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás

2021. május 25. 15:47

Várható időjárás szerda estig: kedd délután a Dunántúl nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhősebb terület határa a Duna-Tisza közéig is elnyúlik majd. Legfeljebb kisebb eső, zápor várható, délnyugaton az ég is megdörrenhet. Keletebbre napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Kedd délutántól elsősorban a Tiszántúlon alakulhat ki helyenként zápor, zivatar, a keleti határszél mentén egy-egy hevesebb zivatar is besodródhat.

Éjszaka fokozatosan csökken a felhőzet, szerda reggelre mindenütt kiderül az ég. Néhol pára, köd is képződhet. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A szél egyre nagyobb területen fordul északnyugatira, és megerősödik. Szerdán az ország nagy részén gyenge vagy mérséklet marad a légmozgás, de a Kisalföldön időnként megélénkülhet a délies szél. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul. A fagyzugokban, a Bakony völgyeiben ennél hűvösebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 19 és 24 fok között várható.

MTI