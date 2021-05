Szijjártó Dublinban: hazánk és Írország között széles körű az együttműködés

2021. május 25. 16:13

Magyarország és Írország között széles körű együttműködés zajlik egyebek mellett a gazdaság, a beruházások, az oktatás és a békefenntartás területén - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Dublinban.

Szijjártó az MTI-nek nyilatkozva kiemelte, hogy több mint száz, magas hozzáadott értéket előállító ír vállalat működik jelenleg Magyarországon, ezek nagyjából tízezer embernek adnak munkát, és a kedvező működési és adókörnyezet miatt további beruházások várhatók.



Fontosnak nevezte az oktatási együttműködést is, aláhúzva, hogy évente több mint háromszáz ír hallgatót fogadnak a magyarországi egyetemek, valamint negyvenhat nyelviskolát akkreditáltak arra a programra, amelynek keretében középiskolás magyar diákok Írországba utazhatnak angolt tanulni.



Mint Szijjártó közölte, 2022-től 9000 magyar fiatal élhet majd ezzel a lehetőséggel, s ezért a magyar diplomáciai jelenlétet is meg fogják erősíteni Írországban.



Továbbá hangsúlyozta, a magyar és ír katonák együtt szolgálnak a libanoni ENSZ-misszióban, a két ország pedig hasonlóan gondolkozik a békefenntartás fontosságáról, és Magyarország is erején felül vesz részt az ilyen műveletekben.



Kérdésre válaszolva leszögezte, a kormány szerint a környezetvédelem, illetve a versenyképesség és a gazdasági növekedés terén egészséges egyensúlyt kell kialakítani.



A tárcavezető aláhúzta, hogy Magyarország a világ azon huszonegy országa közé tartozik, amelyek a koronavírus-világjárvány előtt úgy tudták bővíteni gazdasági teljesítményüket, hogy közben csökkentették károsanyag-kibocsátásukat.



Kijelentette a téma kapcsán, hogy a klímaváltozás elleni harchoz szükséges fejlesztések és technológiai újítások árát a nagy szennyező cégekkel kell megfizettetni. "Számunkra elfogadhatatlan, hogy a magyar családokkal, a közép-európai országokkal fizettessék meg az átállás költségeit" - fogalmazott.



Szijjártó Péter a Facebook-oldalán rámutatott, hogy húsz éve járt utoljára magyar külügyminiszter hivatalos látogatáson Dublinban.



MTI