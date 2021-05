Hat év fegyházra ítéltek egy fiatalkorú sportolót molesztáló edzőt

2021. május 25. 17:27

Nem jogerősen hat év fegyházra ítélt a Székesfehérvári Törvényszék egy fiatalkorú sportolót molesztáló edzőt - közölte a törvényszék kedden az MTI-vel.

Azt írták: az utánpótlás edzőként dolgozó vádlott 2018-ban lett a kiskorú sértett edzője. Tanítványával az edzéseken kívül is tartották a kapcsolatot. A vádlott 2019 nyarán egy edzés után meghívta magához a sértettet, ahol alkoholt fogyasztottak és két egymás melletti heverőre feküdtek le.



Később az edző a sértett védekezésre képtelen állapotát kihasználva, annak nemi szervét lemeztelenítette, majd megfogta, és arról mobiltelefonjával fotókat próbált készíteni. Erre a sértett felébredt és kiugrott az ágyból.



A történtekről a fiatal csak barátjának és csapattársainak beszélt.



A tettre csak azután derült fény, hogy a sportklub pszichológusának a csapatfoglalkozásokon többen is beszámoltak edzőjükkel való viszonyukról, valamint arról, hogy zavarja őket a vádlott viselkedése. A sértett ezt követően beszélt a pszichológusnak a történtekről, aki értesítette a hatóságot.



A törvényszék közölte: a pszichológus jelzését követően a munkáltató is vizsgálatot indított, és annak eredményeként a vádlott munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette.



A tájékoztatás szerint az edzőt 18. évét be nem töltött, nevelése, felügyelete alá tartozó személy sérelmére megvalósított szexuális erőszak és gyermekpornográfia kísérlete miatt ítélte hat év fegyházra a bíróság. Emellett ugyanennyi időre eltiltották a közügyektől illetve végleg eltiltották minden olyan foglalkozástól, ahol 18 éven aluliak nevelését, felügyeletét, gondozását végezhetné.



Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője felmentésért, az ügyész súlyosbításért jelentett be fellebbezést.



MTI