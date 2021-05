Ausztria: leszállási tilalom a Nagy-Britanniából érkező repülőgépek számára

2021. május 25. 17:39

Ausztria az indiai koronavírus-mutáció szigetországi terjedése miatt június elsejétől ismét leszállási tilalmat vezet be a Nagy-Britanniából érkező repülőgépek számára - derül ki az osztrák egészségügyi minisztérium legfrissebb rendelkezéséből.

Ezen túlmenően Ausztria az Egyesült Királyságot is úgynevezett "virusmutációs területté" nyilvánította, ami azt jelenti, hogy - mint Brazília, India és a Dél-Afrikai Köztársaság esetében - csak rendkívül szigorú feltételekkel lehet beutazni az országba. Lényegében csak az ott dolgozó osztrák állampolgárok, illetve az ausztriai lakóhellyel rendelkezők léphetnek be, de ők is csak negatív PCR-teszttel, amelyre még a beoltottaknak és a betegségből felgyógyultaknak is szükségük van. Továbbá esetükben a karanténkötelezettség is életben marad.



A Brazíliából és a Dél-Afrikai Köztársaságból érkező repülőgépekre vonatkozóan már január óta érvényben van a leszállási tilalom, India április végén került erre a listára.



Az Egyesült Királyság vonatkozásában decembertől márciusig egyszer már érvényben volt - akkor a brit vírusmutáció miatt - a leszállási tilalom a repülőgépek számára, amelyet azonban március 21-én feloldottak. Ez a tilalom júniustól az indiai mutáció miatt - melyet különösen fertőzőként tartanak számon - újra életbe lép.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 398 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 642 138 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 384, az intenzív kezelésre szorulók 218-an vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményei következtében az elmúlt napon 4-en haltak meg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 551-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 624 549.

MTI