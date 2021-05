Kondás Elemér a DVTK új vezetőedzője

2021. május 25. 18:14

A jövőben Kondás Elemér irányítja a labdarúgó NB I-ből kiesett DVTK labdarúgócsapatának szakmai munkáját.

Kondás Elemér – MTI/Czeglédi zsolt

A másodosztályú idényre készülő borsodi klub honlapján Benczés Miklós sportigazgató kiemelte: a klubhoz és a megyéhez is kötődő szakember "kimagasló szerepet vállalt" a DVSC idei feljutásában, míg korábban, kisvárdai munkássága során a klub először került az élvonalba.

"Az eredményesség mellett munkássága másik jellemzője, hogy sikeresen építi be a fiatalokat, ugyanakkor jól kezeli a rutinos labdarúgókat is. Hiszek benne, hogy vezetésével azonnal visszajut a DVTK az élvonalba" - bizakodott a sportigazgató.



Kondás Elemér a DVSC-vel kétszeres magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa-győztes. Legutóbb is a debreceni együttes kispadján ült, február közepén viszont - bár csapata ötpontos előnnyel állt a tabella élén - a Huszti Szabolcs, Toldi Gábor páros érkezett a helyére.



A tavaszi idényben - horvát Zoran Zekic irányításával - végig a kiesés elől menekülő DVTK a bajnoki végjátékban sorozatban három győzelmet aratott, de sorsát megpecsételte, hogy a 32., utolsó előtti fordulóban csak döntetlent ért el, míg legnagyobb riválisa, a Budapest Honvéd győzni tudott.



MTI