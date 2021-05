Blinken: az USA újranyitja jeruzsálemi konzulátusát a palesztinok számára

2021. május 25. 19:46

Antony Blinken amerikai külügyminiszter keddi rámalláhi látogatásán bejelentette, hogy országa újranyitja jeruzsálemi konzulátusát a palesztinok számára, és támogatásáról biztosította a Palesztin Hatóságot - jelentette a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportál.

Antony Blinken megbeszélést folytatott Rámalláhban a Palesztin Hatóság elnökével, Mahmúd Abbásszal. Az amerikai diplomácia vezetője bejelentette: az Egyesült Államok értesíteni fogja Izraelt arról a szándékáról, hogy újranyitja jeruzsálemi konzulátusát a palesztinok számára.



Az amerikai külügyminiszter fontos lépésnek nevezte a képviselet ismételt megnyitását, s közölte, hogy az Egyesült Államok ellenzi az igazságos, tartós béke kilátásait aláásó, egyoldalú lépéseket, legyen szó a zsidó telepesek tevékenységéről, házrombolásról, területek annektálásáról, erőszakra buzdításról vagy terrorcselekményeket elkövető személyeknek adott pénzügyi támogatásról.



"Ahogy Abbász elnöknek is elmondtam, azért vagyok itt, hogy hangsúlyozzam az Egyesült Államok kormányának elkötelezettségét a Palesztin Hatósággal fenntartott kapcsolatok mellett" - hangsúlyozta Blinken.



Bejelentette továbbá, hogy Joe Biden amerikai elnök kormánya 75 millió dollár többlettámogatást kér a kongresszustól a palesztinok megsegítésére, és 5,5 millió dollárt nyújtanak azonnali segítségnyújtásra az Izrael és a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász szervezet közötti, közelmúltbeli összecsapások kárainak helyreállítására, valamint 32 millió dollár további humanitárius segélyt küldenek.



Blinken megígérte Abbásznak azt is, hogy a nemzetközi közösség 1,5 millió adag koronavírus-vakcinát biztosít a palesztinok számára, akiknél mindeddig nem kezdődött széles körű oltási kampány. A ciszjordániai palesztin lakosságnak csak 11, a gázaiaknak pedig 2 százaléka kapott már legalább egy dózis vakcinát.



"Köszönjük az Egyesült Államoknak a Palesztin Hatóság számára nyújtott támogatását" - fogalmazott Abbász. "Reméljük, hogy a jövőben számos, az Egyesült Államok és a közel-keleti kvartett (az Egyesült Államok, Oroszország, az Európai Unió és az ENSZ) vezette diplomáciai tevékenységet láthatunk, amelynek nyomán igazságos, átfogó, a nemzetközi jogon alapuló megoldást érhetünk el" - tette hozzá a palesztin elnök.



Blinken Izraelből utazott a Palesztin Hatóság központjába, Rámalláhba, miután Jeruzsálemben támogatásáról biztosította Izraelt, és egyúttal hangsúlyozta a Gázai övezet újjáépítésének fontosságát is. Az amerikai politikus Jeruzsálemben ugyanakkor azt is hangoztatta: Washington elkötelezett Gáza újjáépítése mellett, de majd úgy nyújt segítséget, hogy a Gázát irányító iszlamista Hamász ne részesüljön a támogatásból.



Az amerikai külügyminiszter csütörtökig tartózkodik a térségben: Rámalláh után Kairóban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel és Ammánban pedig Abdalláh jordán királlyal folytat tárgyalásokat.



MTI