Hazánk jó úton halad a klímasemlegesség felé

2021. május 25. 20:49

Magyarország jó úton halad az Európai Unió által 2050-re kitűzött klímasemlegesség felé; a kormány klímastartégiája és akciótervei teljes összhangban vannak Brüsszel elvárásaival - jelentette ki Steiner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára kedden a belga fővárosban tett szakmai látogatásán.

Az államtitkár – MH/Purger Tamás

Steiner Attila az MTI-nek elmondta: az uniós tagállamok vezetőinek Brüsszelben zajló csúcstalálkozójának témája egyebek mellett a tagországok klímavédelmi célkitűzéseinek elérése volt.



Az államtitkár egyeztetéseket folytatott brüsszeli székhelyű érdekvédelmi szervezetekkel és Kadri Simson energiaügyekért felelős biztossal, akivel áttekintették a hagyományos energiapolitikai kérdéseket, illetve arról is tárgyaltak, hogyan lehetne a megújuló energia magyarországi elterjedtségét növelni.



Hozzátette: a találkozók megerősítették, hogy Magyarország jó irányban indult el és halad a klímasemlegesség elérése felé. Az ITM államtitkára emlékeztetett arra is, hogy Magyarország a kilencedik legjobb helyet érte el az EU-ban, amióta 32 százalékkal csökkentette szén-dioxid-kibocsátását az 1990-es referenciaértékhez képest.



Arról is beszámolt, hogy brüsszeli látogatása során egyeztetett például az elektromos autók uniós ernyőszervezetének, az atomenergia érdekvédelmi, illetve a BusinessEurope, az unió legnagyobb munkaadói egyesületének képviselőivel a fenntartható zöld technológiák finanszírozásáról. Mint mondta, az EU nagy reformra készül a klímaszabályozás kapcsán, és Magyarország szempontjából az a legfontosabb, hogy a zöld átmenet költségeit továbbra is a legerősebben szennyező nagyvállalatok állják és ne a polgárok.

"Nagy terhet jelentene az állampolgárok számára, ha például a lakóházak kibocsátását is bevonnák a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe, ezt mindenképpen el akarjuk kerülni" - hangsúlyozta Steiner Attila.



MTI