Játék a kastélyban - pénteken bemutató a szabadkai Népszínházban

2021. május 25. 22:56

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című vígjátéka a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának 5. bemutatója ebben az évadban. Pénteken 19 órakor láthatja az új produkciót először a közönség. Az előadásról sajtótájékoztatón beszéltek a színház vezetői, Miloš Nikolić színházigazgató, Körmöci Petronella társulatvezető és Mezei Kinga rendező.

Körmöci Petronella elmondta, hogy áldatlan helyzetben volt a színház az elmúlt időszakban a koronavírus miatt, mégis sikeresnek mondhatják az évadot, hisz végig tudtak dolgozni, új produkciókat létrehozni és a meglévő előadásokat is folyamatosan tudták játszani.

A társulatvezető megköszönte a közreműködést az előadás minden alkotójának, a budapesti Nemzeti Kulturális Alapnak és a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy anyagilag támogatták a produkció létrejöttét, illetve Miloš Nikolić igazgatónak, hogy a terv mögé állt, hogy színpadra vigyék a darabot.

A produkcióban a Népszínház művészei szerepelnek, köztük Budincsevity Krisztiánt először láthatja a közönség színpadon, hiszen nemrég szerződött a társulathoz, mondta Körmöci Petronella.

Mezei Kinga első alkalommal dolgozott rendezőként a szabadkai Népszínházban.

“Ez egy bravúrosan megírt darab, de az elmúlt 40 évben mégsem volt vajdasági színpadon. 1977-ben játszotta az Újvidéki Színház, illetve előtte az 50-es évek elején Szabadkán mutatták be. Egy elegáns komédiáról van szó, amit Molnár Ferenc hihetetlen precizitással írt meg, de szenzációs a cselekményvezetés is. Mindez hihetetlen komoly munkát követel a darabban játszóktól, s minden alkotótól. Mindannyian ismerjük azt a közhelyet, hogy a könnyű műfaj a legnehezebb. Ezt most mi konkrétan is megtapasztaltuk, de mindenki remekül elsajátítja a karakterjegyeket, amit a szerep megkövetel” - mondta Mezei Kinga, hozzátéve, hogy a próbák még folynak.

Elmesélte azt is, hogy ritkán vesz elő klasszikus darabokat, s általában több forrásból táplálkozik egy-egy előadás elkészítésekor, itt viszont most a szöveg adott, s az semmiféle belenyúlást nem enged meg. Igaz, nem is volt szándékukban, hogy beleerőszakoljanak a szövegbe olyasmit, ami nem illik a műfajhoz. Bízik benne, hogy sikerül a nézőknek egy felhőtlen estét szerezni a produkcióval.

Miloš Nikolić felhívta a sajtótájékoztatón a közönség figyelmét, hogy a járványügyi intézkedések még mindig hatályban vannak, nem tudnak telt ház előtt játszani, csak korlátozott számú nézőt fogadhatnak, ezért érdemes előre jegyet foglalniuk.

Újságírói kérdésre, hogy mikor költözhetnek majd be a felújított Népszínházba a társulatok, a színház igazgatója elmondta, hogy nem szeretne konkrét dátumot mondani, de bízik benne, hogy hamarosan. A színészek a közelmúltban bejárhatták az épületet, saját szemükkel győződhettek meg róla, hogy hogyan folynak a munkálatok. A színházat a legkorszerűbb eszközökkel szerelik fel, ami a legmodernebb lesz a régióban.

Miloš Nikolić elmondta, hogy a beruházást már nem pályázatokon keresztül pénzelik, az kiemelt fontosságú nagyberuházássá vált, így finanszírozási gondok nincsenek. Lassan befejeződik az építkezési munkálatok 8.3 szakasza, s amikor készek lesznek a 9-kel is, beköltözhetnek az épületbe a színészek, s erre már nem sokat kell várni. A hangversenyterem is az egyik legkorszerűbb lesz Európában, az a 10. fázis, de a színpadok építésével az nincs közvetlen kapcsolatban.

Miloš Nikolić elmondta, hogy a pandémia miatt történtek csúszások, mert az építkezésen dolgozó munkások közül is többen megfertőződtek. Az állam a finanszírozási kérdéseket megoldotta, s eldöntötte, hogy a projektet lezárja, tehát hamarosan örülhetnek majd a szabadkaiak a megújult színházuknak.

Visszatérve a bemutatóhoz, a Játék a kastélyban című vígjátékban egy tengerparti kastély két vendégszobáját összekötő ajtó játssza a főszerepet. Hogy mire szolgál? Természetesen arra, hogy bonyodalmat okozzon! A személyek pedig, akik ki-be járnak az ajtón, a darab szereplői:

Turai – Pálfi Ervin

Gál – Baráth Attila

Ádám – Hajdú Tamás

Annie – Pámer Csilla

Almády – Ralbovszki Csaba

Titkár – Budinčević Krisztián

Lakáj – Nyári Ákos

Díszletterv: Ondraschek Péter, m.v.

Jelmezterv: Janovics Erika, m.v.

Fényterv: Majoros Róbert, m.v.

Rendezőasszisztens: Kulhanek Edina

Súgó/ügyelő: Kocsis Valéria

Dramaturg: Góli Kornélia, m.v.

Rendező: Mezei Kinga, m.v.

Németh Ernő

