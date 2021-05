Háromszéken vendéglőkbe és magánházakba törnek be a medvék

A székelyföldi települések környékén élő medvék „szintet léptek”.

Medve Bálványosfürdőn | A szerző felvétele

Már nemcsak a mezőgazdasági terményekben és háziállatokban tesznek kárt, hanem gyakran betörnek vendéglőkbe és lakóházakba is.

Súlyosbodik a medveveszély

Félő, hogy elkerülhetetlen a tragédia. A háromszéki Mikóújfalu lakóit közel egy hónapja tartja rettegésben a medve. Az állat az elmúlt hetekben a falu két vendéglőjébe tört be élelem után kutatva.

Mindezt a vendéglők biztonsági kamerái meg is örökítették, az érintett vállalkozók szerint a káruk több ezer lejre rúg, ám nem téríti meg senki, mert erre az esetre nem vonatkozik a vadkárokról szóló törvény. Miután a mikóújfalui vendéglőket villanypásztorokkal vették körbe, a medve lakóházakba próbált betörni. Hétfőre virradó éjszaka három épület ajtaját és ablakait törte be, a lakók rettegve menekültek át szomszédaikhoz – számolt be Demeter Ferenc.

Mikóújfalu polgármestere szerint egy hónapja folyamatosan levelez a hatóságokkal, de hiába kér segítséget, nem találnak megoldást a medveproblémára. A helyi önkormányzat úgy próbálja megoldani a helyzetet, hogy partnerségi szerződést köt a vadásztársasággal, hogy petárdákkal riasszák el a medvét, hiszen településen belül riasztásra sem használhatják lőfegyvereiket. Háromszéken problémás medvéről számoltak be Előpatakon, Maksán, Dálnokon, Ozsdolán, Sepsibükszádon, Kommandón, Málnásfürdőn, Árkoson és Sepsikőröspatakon is.

„Románia állatkertje lettünk!”

„Kovászna, Hargita, Brassó, Argeș és Prahova megyék Románia állatkertjei lettek. Románia pedig Európa állatkertje” – állapította meg a keddi prefektúrai sajtótájékoztatón Gheorghe Neagu. A Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője a prefektus meghívására tájékoztatott a medveproblémáról. Rámutatott, hogy a környezetvédelmi tárca legutoljára 2015-ben hagyott jóvá megelőzési kvótát, amikor országos szinten 400 medve kilövését engedélyezték.

Azóta 2017-ben és 2019-ben kétszer 140 példányra adtak kilövési engedélyt, a településekre bejáró, „problémás” medvékre.

Az igazgató szerint várható volt, hogy súlyosbodni fog a helyzet, hiszen vészesen növekszik a medvék száma, és nincs, mivel kordában tartani az állományt.

A háromszéki vadásztársaságok az elmúlt években több veszélyes medve kilövésére kértek engedélyt, ám a szaktárca ezek felét hagyta jóvá. Általában arra hivatkozva utasítják el a kérést, hogy a medve nem okozott jelentős kárt, vagy nincs elég bizonyító dokumentum. Gheorghe Neagu szerint évről évre több medve által okozott kárt jelentenek Kovászna megyében. Például 2016-ban 120 medvekárt jegyeztek, egy évvel később a számuk megduplázódott, azóta folyamatosan növekszik.

Az ingatlanokban és ingóságokban tett kárt senki nem téríti meg

Gheorghe Neagu arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg érvényben lévő törvény szerint csak a mezőgazdaságban és háziállatokban okozott károkat térítik meg, holott gyakori, hogy a medvék más javakban tesznek kárt. Ilyen a mikóújfalusi vendéglők és magánházak esete, de más településeken is előfordult már, hogy magánházba tört be a medve, és élelem után kutatva tönkretette a berendezést – ilyen esetben a tulajdonosok maradnak az ijedséggel és a károkkal.

Medve tört-zúzott egy mikóújfalusi fogadóban.

A Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője szerint gond az, hogy nincsenek pontos adatok a hazai medveállományról, ráadásul ennek felmérésére elavult módszereket használnak. Ezen becslések szerint Háromszéken 2016-ban 1200 medve élt, és számuk tavaly 1670-re nőtt. Georghe Neagu szerint a múlt évben azért nem jártak be ilyen nagy számban a medvék a településekre, mert megették a sertéspestisben elhullt vaddisznók tetemét, illetve bőséges volt a makktermés is. Idén azonban késve érkezett a tavasz, ezért nagyobb számban jelennek meg a településeken.

Az igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy felelőtlen emberek az országutak mentén autóból etetik a medvét, és ezzel odaszoktatják őket. Háromszéken ilyen leggyakrabban Bálványos környékén fordul elő. Megoldás lenne, ha a veszélyes medvékre megyei szinten adhatnák ki a kilövési engedélyt, és a vadkárokat is helyileg fizethetnék. Cosmin Boricean alprefektus hozzátette: a kormányhivatal vaskos dokumentációt állított össze a medveveszélyről, a vadkárokról. Ezt az anyagot elküldték a környezetvédelmi és a belügyminisztériumoknak, s abban bíznak, hogy idejében érkezik megoldás, mielőtt bekövetkezik a tragédia és emberéletet követel a medvetámadás.

