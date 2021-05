Az amerikai felnőttek fele a védettséghez szükséges összes oltást megkapta

2021. május 26. 00:04

Az Egyesült Államokban élő felnőttek 50 százaléka megkapta a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltást - közölte kedden a Fehér Ház.

"Már csak egy hét van hátra májusból és az amerikai felnőttek fele az összes szükséges oltását megkapta" - írta Twitter-bejegyzésében Andy Slavitt, a Fehér Ház vezető Covid-19-tanácsadója. Joe Biden amerikai elnök május elején jelentette be legújabb, a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban kitűzött célját, amely szerint július 4-ig 160 millió felnőtt amerikai minden, a koronavírus elleni védettséghez szükséges oltását megkapja.



Biden akkor azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok nemzeti ünnepéig, a július 4-i Függetlenség Napjáig a felnőtt lakosság 70 százalékának legalább egy adag Covid-19 elleni vakcinát beadnak. "Természetesen az amerikaiak július 4-e után is kaphatnak oltást, de senki ne várjon! Próbáljuk meg elérni ezt a 70 százalékos határt e nap előtt, legalább egy oltással!" - fogalmazott az elnök. "Két hónap múlva ünnepeljük nemzetünk függetlenségét, és egyben függetlenségünket e vírustól is!" - tette hozzá.



A legfrissebb statisztikák szerint a koronavírus okozta fertőzések és a vírus okozta Covid-19 betegségben szenvedők lélekszáma tartósan csökken az Egyesült Államokban. A szakemberek szerint ez legfőképpen annak köszönhető, hogy egyre többen oltatják be magukat. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) legfrissebb adatai szerint az új fertőzések számának egy hétre vetített napi átlaga vasárnap 22 877-re csökkent, ami 2020 júniusa óta a legalacsonyabb érték és kevesebb, mint egytizede a karácsonyi ünnepek utáni 250 ezres csúcsnak.



Az Egyesült Államokban a 12 éves és idősebb gyermekeket is oltják már a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával. Kedden a massachusettsi székhelyű Moderna biotechnológiai vállalat is bejelentette, hogy oltása hatékonynak és biztonságosnak bizonyult a 12 és 17 év közötti fiatalok körében és elindítják az engedélyeztetési folyamatot.



"A mostani Emlékezet Napja az oltásoknak köszönhetően különbözik majd az előzőtől" - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Rochelle Walensky, a CDC igazgatója. Walensky szerint az oltásoknak köszönhetően "amerikaiak milliói térhetnek vissza a normális élethez, látogathatják meg a barátaikat és a családjukat".



Az Emlékezet Napja (Memorial Day) amerikai nemzeti ünnep. Az amerikai hadsereg kötelékében szolgálat közben, bárhol, bármilyen háborúban, vagy konfliktusban életüket vesztett amerikaiak emléknapja. Mindig május utolsó vasárnapján tartják meg.



Walensky arra is felhívta a figyelmet, hogy a CDC különböző ajánlásokat adott ki a beoltott és a még be nem oltott emberek számára. "Ha be van oltva, akkor védve van, és élvezheti az Emlékezet Napját. Ha nincs beoltva, akkor az ön számára korábbi útmutatásunk nem változott, mert továbbra is fennáll a fertőzés veszélye" - mondta az igazgatónő. Arra bátorított mindenkit, aki még nem tette meg, hogy a mostani hétvégén vegye fel az oltást. "Jól lefelé haladunk, de még nem értünk ki az erdőből" - fogalmazott Walensky.



