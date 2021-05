Brüsszeli iránymutatás az álhírek elleni fellépéssel kapcsolatban

2021. május 26. 15:08

Az Európai Bizottság szerdán iránymutatást tett közzé az álhírek visszaszorítását célzó, 2016-ban létrejött magatartási kódex megerősítésével kapcsolatban, amely megfogalmazza a brüsszeli testület elvárásait e téren, és nagyobb kötelezettségvállalásokat sürget az aláírók részéről.

Az Európai Bizottság önkéntes magatartási kódexéhez kezdetben négy nagy IT-vállalat, a Facebook, a Microsoft, a Twitter, a Google, majd a TikTok nevű videomegosztó közösségi hálózat is csatlakozott. A testület most azt szeretné elérni, hogy még több, az EU-ban online hirdetésekkel működő internetes platform csatlakozzon a kódexhez, illetve azt, hogy a csatlakozók kizárják felületeikről a hamis tartalmakat módszeresen terjesztő szereplőket, és működjenek együtt jobban a dezinformációból szerzett bevételek megszüntetése érdekében. A bizottság továbbá azt javasolja, hogy a kódexhez csatlakozott platformok segítsék felhasználóikat a hamis tartalmak azonosításában, megértésében és bejelentésében. Az új kódexnek emellett elő kell segítenie a tényellenőrzőkkel való jobb együttműködést, növelve a lefedett uniós országok és nyelvek körét, továbbá az aláíróknak hatékonyabb nyomonkövetési keretet kell kidolgozniuk, és rendszeresen be kell számolniuk uniós országokban kifejtett, az álhírek felszámolását célzó tevékenységük hatásáról.

"Új, hatékonyabb kódexre van szükség, amely elősegíti az online platformok és más szereplők szolgáltatásaiban rejlő rendszerszintű kockázatok kezelését és algoritmusaik javítását, megszüntetve azt a helyzetet, hogy a piac csupán önmagát szabályozza, és eközben profitál a dezinformáció terjesztéséből. Mindeközben azonban teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk a szólásszabadságot" - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős tagja.

Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos szerint a koronavírus-járvány során bebizonyosodott, hogy eddigi jelentős erőfeszítések ellenére sürgősen fokozni kell a dezinformáció elleni küzdelmet. Mint mondta, a járvánnyal kapcsolatban elterjedt hamis információk, az úgynevezett "infodémia" az emberek egészségét és a közegészségügyi rendszereket, a válságkezelést, a gazdaságot és a társadalom egészét súlyosan veszélyezteti.

A kódex aláíróinak mielőbb el kell végezniük a kódex felülvizsgálatát, és az ősz folyamán be kell nyújtaniuk a felülvizsgált kódex első tervezetét. Korábbi bejelentésének megfelelően a bizottság az idei évben jogszabályjavaslatot terjeszt elő a politikai hirdetések átláthatóságának javítása érdekében is.

MTI