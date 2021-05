Everest - Varga Csaba elindult a csúcs meghódítására

2021. május 26. 17:20

Elindult a világ legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Everest "tiszta", azaz pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélküli megmászására Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó.

A Kalifa Alpin Csapat szerda délutáni tájékoztatása szerint a hegymászó reggel indult el a Mount Everest 8849 méteres csúcsa felé és körülbelül 6 óra alatt ért fel a második magaslati táborba, amelyet 6500 méteres magasságban épített ki magának az első akklimatizációs körön egy hónappal ezelőtt. Az előrejelzések szerint csütörtökön ismét havazás várható a hegyen, de pénteken és szombaton megfelelő időjárás mutatkozik. A tervek szerint az erdélyi magyar

hegymászó csütörtök délután megpróbál feljutni a 7150 méteren lévő hármas táborba, amelyet előzetesen a meredek Lhoce-jégfalban alakított ki. Onnan indulna a csúcsra.

Az összegzés felidézi, hogy az alpinista május 13-án, az utolsó akklimatizációs körön már elérte a 8000 méteres magasságot, ezzel felkészült a csúcstámadásra, azonban az akkori előrejelzések szerint egy hétig csapadékos és szeles, kedvezőtlen időjárásra kellett készülnie. Utána a Tauktae ciklon napokig uralta a Mount Everest időjárását, erősen szeles és csapadékos időjárást hozva magával. Így a lehetséges csúcsmászás időszaka meglehetősen kitolódott és figyelembe véve, hogy a tavaszi mászószezon május végén lezárul, több száz, zömében oxigénes mászó igyekszik kihasználni az 1-2 naposra rövidült időjárási ablakot - tartalmazza a közlemény.

Mint írják, ez azt jelenti, hogy ismét kialakulhat a 2019-ben már megtapasztalt "Everest-dugó" a csúcsrégióban. Ez jelentősen csökkentheti a pótlólagos oxigén és serpa segítség nélkül, "tisztán" próbálkozók esélyeit, hiszen míg az oxigénes mászók nem érzékelik a 8000 méteres magasság fölött kezdődő halálzónának nevezett szakasz szervezetre gyakorolt negatív hatásait, addig a "tisztán" próbálkozók versenyfutása az idővel nem fér össze a sorban állással.

A Kalifa Alpin Csapat vezetője, Sarhan Omar úgy fogalmazott, hogy Varga Csaba a május 13-át követő kéthetes kényszerpihenő ideje alatt is mindent megtett azért, hogy a sok erőfeszítéssel megszerzett akklimatizációját fenntartsa, így állandó mozgásban volt a hegyen.

"Most pedig, bár nincs könnyű helyzetben a szűk időjárási ablak és a várható tömeg miatt, a kettes tábort nagyon jó sebességgel érte el és műholdas telefonon keresztül is érződött, hogy erős a hangja, motivált és mindent meg akar tenni a sikeres csúcstámadásért. Csabában minden megvan hozzá, hogy teljesítse ezt a sporttörténelmi célt és első magyarként pótlólagos oxigén nélkül érje el az Everest csúcsát, de mint minden alkalommal, most is azt kértük tőle, hogy a biztonság legyen az első" - idézi a közlemény a csapatvezetőt.

A Kalifa "Tisztán" Magyar Everest Expedíció 2021 célja, hogy Varga Csaba első magyarként, teljesítményfokozók (teljesítménynövelő szerek és pótlólagos oxigén) nélkül, "tisztán" mássza meg a 8849 méter magas Mount Everestet. Emellett az alpinista önállóan, magashegyi teherhordók segítsége nélkül mozog a hegyen, a felszereléseit is saját erőből juttatja fel a magaslati táborokba.

MTI