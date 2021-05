Kocsis Máté kiosztotta Gyurcsány Ferencet

2021. május 26. 18:56

Miután Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben emlékeztetett Gyurcsány Ferenc őszödi beszédében hangoztatott hazugságokra, a DK-elnök a poszt alatt, kommentelőként a nemzeti kabinet támadásával reagált. – Magánál nagyobb hamis gazembert nem hordott hátán a föld. A politikai öröksége után még ki meri nyitni a száját? – fűzte hozzá Kocsis Máté Gyurcsány kommentjéhez.

A Fidesz frakció-vezetője úgy folytatta: „Segítek emlékeztetni: rabló-privatizáció, ellopott állami vállalatok, fillérekért elcsencselt ingatlanok, eladósodott ország, becsapott, és tönkretett családok, hazug költségvetés, kormányzatba épült alvilági körök, vérfürdő Budapest utcáin. Ez a maga szűk mérlege. És még az otthona is egy lopott ház. Vastag az a bőr nagyon. Sose feledje: utolsó csepp vérünkig fogunk harcolni maga ellen. Proszit!”

Soltész Miklós: Gyalázatos beszédet mondott Gyurcsány Ferenc 15 éve

A KDNP képviselője szerint korábban ledarálta a Gyurcsány-klán az MSZP-t és az SZDSZ-t, és most ledarálják a Jobbikot is.

Soltész Miklós szerdán napirend előtti felszólalásában arról beszélt a parlamentben, hogy 15 évvel ezelőtt gyalázatos, trágár beszédet mondott Gyurcsány Ferenc, amelyben beismerte, tönkretette, eladósította az országot, és végig hazudott erről.

A képviselő hosszan sorolta, miként tette tönkre a Gyurcsány-kormány a magyar gazdaságot. Ezután A KDNP politikusa emlékeztetett: a kormány ezzel szemben védi a családokat és a vállalkozásokat, növeli a támogatásokat, és az ezt tartalmazó költségvetésről Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége hazudozik.

Soltész Miklós szerint ledarálta a Gyurcsány-klán az MSZP-t és az SZDSZ-t, most pedig ledarálják a Jobbikot, de a hatalmat nem fogják megszerezni, mert a kormánypártok emlékeztetik majd hazugságaikra a nyilvánosságot.

Soltész Miklós kifejtette, a Gyurcsány-klán sorra bedarálta a baloldali pártokat. Fotó: MTI

Válaszában Tállai András kifejtette, hogy a Gyurcsány családban váltás van, és most azzal próbálkoznak, hogy a feleség, Dobrev Klára szerezze meg a hatalmat. – A gondolkodásmód ugyanakkor nem változott – tette hozzá, kifejtve, hogy felesége legutóbbi beszédét Gyurcsány Ferenc is elmondhatta volna, hiszen nem volt abban semmi, csak ígérgetés és hazudozás. A Pénzügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta: most a kormány visszaépíti a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat. A nemzeti kormány alatt a válság idején is növekedtek a reálbérek, a baloldal alatt viszont csökkentek. Adót csökkent most a kormány, a baloldal viszont növelte az adókat – sorolta az eltéréseket a politikus.

MNO