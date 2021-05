Őszödi beszéd - Varga Judit: emlékszem a sokkra és a mély felháborodásra

2021. május 26. 19:45

Emlékszik arra a szeptember 17-i napra, "a sokkra és a mély felháborodásra", amikor a ma 15 éves őszödi beszéd nyilvánosságra került - írta az igazságügyi miniszter szerda este a Facebook-oldalán.

Varga Judit megosztotta Orbán Viktor miniszterelnök posztját, amelyben a kormányfő - az őszödi beszéd legismertebb részleteiből készített videó mellett - azt kérdezte követőitől, ki hol volt, amikor először hallotta az őszödi beszédet.

Az igazságügyi miniszter posztjában azt írta, emlékszik arra a szeptember 17-i napra, két nappal korábban lépett be a magyar bíróságok kötelékébe, fogalmazóként.

"Azóta sok minden változott, kivéve egyet: most is Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője" - írta Varga Judit.

Az őszödi beszéd 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra, és országszerte tüntetéseket, utcai zavargásokat váltott ki. A 2006. május 26-án zárt körben elhangzott, helyenként durva szavakkal kísért beszédében Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként azt mondta, hogy a kormány "végighazudta" az előző másfél, két évet, négy évig nem csinált semmit, és messze túllépték az ország gazdasági lehetőségeit.

MTI