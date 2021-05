Európa Liga döntő - megverte a Villarreal a Manchester Unitedet

2021. május 27. 00:32

A Villarreal és a Manchester United vívta idén az Európa-liga döntőjét, amelyben a rendes játékidőben egy-egy gól született, a 11-espárbajban a spanyol csapatnak volt nagyobb szerencséje – a spanyol kapusnak pedig pechje.

DÖNTŐ, GDANSK

Villarreal (spanyol)–Manchester United (angol) 1–1 (1–0, 1–1) – büntetőkkel 11:10

Gdansk, Miejski Stadion, 9 500 néző.V: Turpin (francia)

Villarreal: Rulli – Foyth (Mario Gaspar, 88.), Albiol, Pau Torres, Pedraza (Alberto Moreno, 88.) – Pino (Alcácer, 77.), Parejo, Capoué (Raba, 120+4.), Trigueros (Moi Gómez, 77.) – Gerard Moreno, Bacca (Coquelin, 60.). Vezetőedző: Unai Emery

Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka (Alex Telles, 120+3.), Bailly (Tuanzebe, 116.), Lindelöf, L. Shaw – Greenwood (Fred, 100.), McTominay (Juan Mata, 120+3.), P. Pogba (Daniel James, 116.), Bruno Fernandes – Rashford, Cavani. Menedzser: Ole Gunnar Solskjaer

Gólszerző: Gerard Moreno (29.), ill. Cavani (55.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy döntőhöz ünnepi hangulat dukál és habár ez máskor tömött lelátókon hatalmas hangorkánt előidéző szurkolókat jelentene, jelen helyzetben már az is sokat hozzátett a mérkőzéshez, hogy a sok-sok üres szék mellett 9 500 néző már a helyszínről követhette az eseményeket a gdanski Miejski (Városi) Stadionból.

Az eddigi történelme során mindössze két Intertotó-kupa győzelemmel büszkélkedő, így az este során első nagy európai kupadöntőjét játszó Villarreal a 8. rangos fináléján pályára lépő Manchester Uniteddel csapott össze. Edzői pályafutásának ötödik El-döntőjén irányíthatott Unai Emery, aki spanyol csapat élén továbbra is 100%-osnak mondhatja magát: 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban a Sevillával, most pedig a Villarreallal szerzett aranyérmet.

A találkozó manchesteri fölényt hozott, ám a vezetést a 30. percben a teljes játékidő során egyetlen kaput találó lövésükkel a vila-realiak szerezték meg: Daniel Parejo ívelt be egy szabadrúgást a bal oldalról, a védelem nem zárt elég szorosan, Gerard Moreno pedig öt méterről elegánsan David de Gea felett a kapuba pöccintette a labdát. 1–0

A MU a kapott gólt követően is irányította a mérkőzést, majd a második félidő elején egyenlíteni tudott: egy szabadrúgást szöglet követett, ami után Marcus Rashford távoli lövése még megakadt a védelemben, ám a labda Edinson Cavani elé került, aki közelről a hálóba gurított. 1–1

A gól adott egy újabb löketet az MU támadásainak, Cavani és Rashford előtt is több olyan lehetőség adódott, amellyel eldönthették volna a találkozót, ám egyiküknek sem sikerült élnie ezekkel, így döntetlennel zárult a rendes játékidő.

A hosszabbítás visszafogott játékot hozott, ám ekkor is történtek figyelemre méltó események. Solskjaer például érdekes taktikai húzást választott azzal, hogy cserelehetőségeit a 100. perctől kezdte kihasználni, addig egyáltalán nem változtatott a mérkőzésen, majd az utolsó bő tíz percben ötször is, szemben kollégájával, aki már a rendes játékidőben is ennyiszer változtatott. Az MU norvég menedzsere vélhetően már a tizenegyespárbajra igyekezett összeállítani a legmegfelelőbb rúgókat, ám az, hogy erre sor kerülhetett nagyban köszönhető annak, hogy a 115. percben tizenegyest úszott meg csapata: a labda egy lövést követően Fred kezén változtatott irányt a 16-oson belül, ám a VAR-vizsgálatot követően a játékvezető nem ítélt tizenegyest.

Így hát jöhettek a tizenegyespárbaj, amely őrült drámát hozott: a játékosok alaposan begyakorolhatták a tizenegyesek elvégzését, hiszen tíz körig minden próbálkozás a kapuban kötött ki. Utolsóként a kapusok jöttek: Gerónimo Rulli erőteljes lövést küldött a bal felsőbe, majd hárította David De Gea bal alsóra tartó löketét, így 11–10-re a Villarreal nyerte a párbajt.

Az Európa-liga döntője 2014-ben hozott legutóbb hosszabbítást – akkor Unai Emery a Sevillával, ezúttal pedig a Villarreallal nyerte meg a finálét, amely 2002 óta sorozatban a 16. spanyol csapat, amely (nem hazai ellenféllel találkozva) európai kupadöntőt nyert.

Az MU az előző 7 orosz rulettjéből hatot elbukott, csak a neves Rochdale-t verte meg.

DAVID DE GEA jobbal a bal alsó felé lő, Rulli megfogja, ezzel eldőlt, EL-GYŐZTES A VILLARREAL!

GERONIMO RULLI jobbal a bal felsőbe lő, csoda pontosan és csoda erősen, 11–10!

VIKTOR LINDELÖF jobbal a jobb felsőbe lő, Rulli csak beleért! 10–10!

PAU TORRES ballal a léc alá lő, 10–9, majdnem elérte De Gea, de csak majdnem...

AXEL TUANZABE jobbal lazán a bal felsőbe emel. 9–9!

MARIO GASPAR jobbal a kapu közepébe lő, félmagasan, De Gea jobbra el, de ballal beleért. 9–8!

LUKE SHAW ballal laposan a bal sarokba lő, Rulli csak belekapni tud! 8–8!

FRANCIS COQUELIN jobbal szétlövi a bal felső sarkot, 8–7!

DANIEL JAMES jobbal félmagasan a bal sarokba lő, 7–7!

RAÚL ALBIOL, a kapitány. Jobbal a bal alsóba lő, De Gea jobbra el, 7–6!

FREDEN a világ szeme, ballal a bal alsóba lő. 6–6! Rullinak majdnem...

MOI GÓMEZ jobbal középre lő, De Gea balra el. 6–5!

EDINSON CAVANI jobbal a jobb sarokba lő, félmagasan, nagy erővel, Rulli a másik sarokba számolt. 5–5!

DANI PAREJO jobbal a jobb alsóba lő, De Gea vetődik, de hiába. 5–4!

MARCUS RASHFORD jobbal a jobb alsóba lő, Rulli a másik oldalra vetődött. 4–4!

ALBERTO MORENO ballal a bal alsóba lő, majdnem megvolt ez is De Geának. 4–3!

BRUNO FERNANDESNEK nem ment ma... de jobbal a jobb alsóba lő, Rulli beleért! 3–3!

PACO ALCÁCER jobbal a jobb alsóba lő, De Gea ujjheggyel beleért... 3–2!

ALEX TELLES ballal a jobb alsóba bombáz, Rulli nem érezte most. 2–2!

DANI RABA ballal a kapu közepébe lő laposan, De Gea balra el. 2–1!

JUAN MATA ballal szétlövi a jobb felsőt, pedig Rulli érezte az irányt s magasságot. 1–1!

GERARD MORENO ballal a jobb alsóba lő, De Gea balra el. 1–1!

