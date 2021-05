Kósa Ádám: az EP beavatkozik a magyar belpolitikába

2021. május 27. 20:05

Folytatja a közvetlen beavatkozást a magyar belpolitikába az Európai Parlament (EP), amely a baloldalt segíti a választáson - vélekedett Kósa Ádám, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője csütörtökön Budapesten, jelnyelvi tolmácsolással tartott sajtótájékoztatóján.

A politikus közölte: megdöbbenéssel tapasztalták, ami az EP költségvetési ellenőrzési bizottságának ülésén történt.

A Zöldek frakciója közmeghallgatást kezdeményezett. Ezeket az eseményeket több hónapos előkészület szokta megelőzni, most azonban csupán néhány napos határidővel hirdették meg az ülést. A munkacím Az uniós költségvetési források felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok és példák bemutatása volt, az általános téma ellenére azonban kizárólag Magyarországgal foglalkozó szakembereket és politikusokat jelöltek meg előadókként.

A közmeghallgatásra Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt és Nagy Gabriellát, a Transparency International Magyarország egyik vezetőjét hívták meg, továbbá egy olyan amerikai jogászprofesszort is, aki kifejezetten a magyar alkotmányjoggal foglalkozik, és élesen bírálja a magyar alkotmányt.

Az idő rövidsége miatt kevés lépést lehetett tenni, azt azonban sikerült elérnie három frakciónak, hogy végül ne magyar, hanem cseh irodavezető legyen jelen a Transparency Internationaltől - jelezte Kósa Ádám.

Úgy vélekedett, hogy az EP erősen kedvez a baloldali irányultságú szakembereknek. Az ilyen ülésekre a kormány képviselőit is meg szokták hívni, ez azonban most nem történt meg. Megjegyezte azt is, hogy nem etikus politikust bevonni kifejezetten szakértői egyeztetésekbe.

Eddig nem volt példa a jelenlegihez hasonló eljárásra, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja minden lehetséges módon tiltakozni akar - emelte ki Kósa Ádám.

MTI