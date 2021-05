Őrző-védő céghálózat: milliárdos adócsalás – lecsapott a NAV

2021. május 28. 10:15

Országos akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy dunántúli család által irányított őrző-védő céghálózatot milliárdos adócsalás gyanúja miatt. A NAV nyomozói a Terrorelhárítási Központ támogatásával csaptak le a bűnszervezet vezetőjére, aki két társával már letartóztatásban van.

A NAV azt közölte pénteken az MTI-vel: a kiterjedt céghálózatban több száz vagyonőrt foglalkoztattak sűrűn váltott "bukócégeken" keresztül.



Nemcsak a bérhez kapcsolódó adókat, járulékokat nem fizették meg, hanem fiktív számlákkal a fizetendő áfájukat is csökkentették. Ezzel a módszerrel több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, és jelentős piaci előnyt is szereztek a személy- és vagyonvédelmi szektorban - tették hozzá.



A bűnszervezet fegyverekkel és harcművészeti képzettséggel is rendelkező vezetőjét nagytestű kutyákkal őrzött külterületi ingatlanjában fogta el a Terrorelhárítási Központ.



A hatalmas birtokon fogták el a bűnbanda egyik ukrán állampolgárságú tagját is, akiről kiderült, hogy lejárt okmányokkal, engedély nélkül tartózkodik Magyarországon, ezért - a NAV értesítésére - az illetékes idegenrendészeti igazgatóság is intézkedett az ügyben - áll a közleményben.



A pénzügyi nyomozók és járőrök több mint 25 helyszínen kutattak bizonyítékok és a gyanúsítottak után.



A hatóság kiemelte: a bűncselekmény súlyát jelzi, hogy az egyik fő gyanúsított megpróbált elszökni a helyszínről és elrejtőzni, de a nyomozók rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették.



A bizonyítékok mellett a szervezet vezetőjének farmján egy illegális üzemanyagtöltő-berendezést és több ezer liter gázolajat is találtak, amelyről megállapították, hogy nem felel meg a szabványoknak.



Közölték azt is, az online számlarendszer valós idejű adatainak köszönhetően a nyomozók nagy összegű követeléseket tudtak biztosítani, és bankszámlákat, ingatlanokat is zár alá vettek csaknem egymilliárd forint értékben, így az okozott kár jelentős része megtérülhet.



A nyomozás különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői - ha bűnösségük bebizonyosodik - 20 év szabadságvesztést is kaphatnak - olvasható a közleményben.



MTI