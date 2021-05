A spanyol VOX párt csodálatot érez a Fidesz és Orbán Viktor iránt

2021. május 28. 10:21

Az európai föderalizmus támogatói nem hajlandók megvédeni Európa határait, köztük a spanyol kormány vezetője sem - hangoztatta Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Az ellenzéki, jobboldali politikus hozzáfűzte: Pedro Sánchez baloldali kormányfő szerint évente 250 ezer új migráns szükséges a nyugdíjrendszer fenntartásához.



Ezzel kapcsolatban azt a kifogást fogalmazta meg, hogy mindeközben Spanyolországban a legnagyobb a munkanélküliség Európában.



A magyar miniszterelnökkel előző nap folytatott eszmecseréjére utalva Santiago Abascal úgy fogalmazott: a VOX párt csodálatot és tiszteletet érez a Fidesszel és Orbán Viktorral kapcsolatban, mivel a magyar kormány a nemzetközi média támadásai ellenére bátorsággal védte az ország határait.



A spanyol kormány is kénytelen lesz szigorítani migrációs politikáján, mivel a legutóbbi felmérések szerint a megkérdezettek mindössze 20 százaléka ért egyet velük - mondta a pártelnök, ellenzéki parlamenti képviselő.



Hangsúlyozta: Magyarország nemcsak a migrációs, de a családpolitika szempontjából is jó példa számukra. Kifejtette: Spanyolország érdeke is az, hogy sok spanyol szülessen, mert ők később családot alapítanak, és így a gazdaság fenntartásához nem lenne szükség migránsokra.



A spanyol baloldal azonban agresszív politikát folytat a családok és a születések számának növekedése ellen - fűzte hozzá Santiago Abascal.



A VOX párt elnöke magyarországi látogatása során az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően Novák Katalin Fidesz-alelnökkel ellátogatott a röszkei tranzitzónához is.



MTI